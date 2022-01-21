https://ru.sputnik.md/20220121/parlament-moldovy-prinyal-novyy-kodeks-zheleznodorozhnogo-transporta-48224036.html
Парламент Молдовы принял новый Кодекс железнодорожного транспорта
Парламент Молдовы принял новый Кодекс железнодорожного транспорта
Вместе с железнодорожным кодексом депутаты утвердили увеличение с 50 млн евро до 74 миллионов евро кредита для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
2022-01-21T21:50+0200
2022-01-21T21:50+0200
2022-01-21T21:50+0200
железная дорога
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании в пятницу в рамках внеочередной сессии принял в окончательном чтении новый Кодекс железнодорожного транспорта.По замыслу авторов, документ устранит монополию ГП "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных услуг. Железнодорожная инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, а услуги тягового, пассажирского и грузового транспорта смогут оказывать частные операторы.Проект также создает необходимую правовую основу для утверждения строгих правил на железнодорожном пассажирском транспорте в части оказания услуг пассажирских перевозок, режима обслуживания, механизма компенсации и других вопросов, связанных с защитой прав потребителей в данной сфере.Также 21 января депутаты одобрили в окончательном чтении проект, предусматривающий создание Управления железных дорог.Управление железных дорог будет отвечать за безопасность железнодорожного транспорта, качество транспортных услуг, защиту потребителей в сфере железнодорожного транспорта, соблюдение условий авторизации и сертификации по отрасли.В обязанности управления также входит соблюдение требований безопасности и качества железнодорожных транспортных средств, элементов железнодорожной инфраструктуры, железнодорожных сооружений, механизмов и технического оборудования, а также контроль за соответствием компонентов функциональной совместимости основным требованиям.На этом же заседании парламент одобрил увеличение с 50 до 74 миллионов евро кредита, предоставленного Республике Молдова Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для модернизации железнодорожной инфраструктуры.Увеличение кредита позволит Государственному предприятию "Железная дорога Молдовы" реабилитировать железнодорожный участок Бендеры-Каушаны-Бессарабка-Этулия-Джурджулешты, это самый загруженный железнодорожный участок в стране.Соглашение о финансировании между Молдовой и ЕИБ по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова было ратифицировано в 2016 году.
https://ru.sputnik.md/20220105/sudba-gospredpriyatie-zheleznaya-doroga-moldovy-47794650.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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железная дорога, в молдове
Парламент Молдовы принял новый Кодекс железнодорожного транспорта
Вместе с железнодорожным кодексом депутаты утвердили увеличение кредита для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании в пятницу в рамках внеочередной сессии принял в окончательном чтении новый Кодекс железнодорожного транспорта.
По замыслу авторов, документ устранит монополию ГП "Железная дорога Молдовы" на рынке железнодорожных услуг. Железнодорожная инфраструктура по-прежнему будет принадлежать государству, а услуги тягового, пассажирского и грузового транспорта смогут оказывать частные операторы.
"При этом будут установлены конкретные правила вклада государства в развитие железнодорожной инфраструктуры и, следовательно, будет создан справедливый инвестиционный климат в отрасли, обеспечивающий конкурентоспособность рынка грузовых железнодорожных перевозок", – говорится в сообщении парламента.
Проект также создает необходимую правовую основу для утверждения строгих правил на железнодорожном пассажирском транспорте в части оказания услуг пассажирских перевозок, режима обслуживания, механизма компенсации и других вопросов, связанных с защитой прав потребителей в данной сфере.
Также 21 января депутаты одобрили в окончательном чтении проект, предусматривающий создание Управления железных дорог.
Управление железных дорог будет отвечать за безопасность железнодорожного транспорта, качество транспортных услуг, защиту потребителей в сфере железнодорожного транспорта, соблюдение условий авторизации и сертификации по отрасли.
В обязанности управления также входит соблюдение требований безопасности и качества железнодорожных транспортных средств, элементов железнодорожной инфраструктуры, железнодорожных сооружений, механизмов и технического оборудования, а также контроль за соответствием компонентов функциональной совместимости основным требованиям.
На этом же заседании парламент одобрил увеличение с 50 до 74 миллионов евро кредита, предоставленного Республике Молдова Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Увеличение кредита позволит Государственному предприятию "Железная дорога Молдовы" реабилитировать железнодорожный участок Бендеры-Каушаны-Бессарабка-Этулия-Джурджулешты, это самый загруженный железнодорожный участок в стране.
Соглашение о финансировании между Молдовой и ЕИБ по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу Республики Молдова было ратифицировано в 2016 году.