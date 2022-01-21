https://ru.sputnik.md/20220121/pochemu-sandu-do-sikh-por-ne-vstretilas-s-putinym-48230510.html
Почему Санду до сих пор не встретилась с Путиным
Почему Санду до сих пор не встретилась с Путиным
Обсудили с политологом, доктором права, профессором Александром Кузнецовым введение в Молдове чрезвычайного положения, контракт с "Газпромом" и роль властей республики в урегулировании газового кризиса.
2022-01-21T21:15+0200
2022-01-21T21:15+0200
2022-01-21T21:15+0200
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Все, кто живет в Молдове и старше 30 лет, помнят, какой хаос творился в стране в 90-х годах прошлого столетия, когда в республике отключали электричество, у многих не было отопления, природный газ был проведен далеко не во все села. Прошли годы, республика была газифицирована почти на 90 процентов, голубое топливо пришло в большинство частных домов страны. Но вот незадача: в году 2022-м отопление на природном газе стало непозволительной роскошью, а для тех, кто еще может оплачивать четырехзначные суммы в счетах, и вовсе возникла дилемма – поставки газа могут прекратиться. И все потому, что молдавская сторона не в состоянии вовремя рассчитываться за газ, хотя в контракте взяла на себя такие обязательства, но довела ситуацию до ЧП в энергетическом секторе. Почему это произошло? Почему президент Майя Санду не едет в Москву, чтобы провести встречу с лидером России Владимиром Путиным? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом, доктором права, профессором Александром Кузнецовым.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
россия, молдова, владимир путин, майя санду, видео
Почему Санду до сих пор не встретилась с Путиным
Обсудили с политологом, доктором права, профессором Александром Кузнецовым введение в Молдове чрезвычайного положения, контракт с "Газпромом" и роль властей республики в урегулировании газового кризиса.
Все, кто живет в Молдове и старше 30 лет, помнят, какой хаос творился в стране в 90-х годах прошлого столетия, когда в республике отключали электричество, у многих не было отопления, природный газ был проведен далеко не во все села. Прошли годы, республика была газифицирована почти на 90 процентов, голубое топливо пришло в большинство частных домов страны.
Но вот незадача: в году 2022-м отопление на природном газе стало непозволительной роскошью, а для тех, кто еще может оплачивать четырехзначные суммы в счетах, и вовсе возникла дилемма – поставки газа могут прекратиться. И все потому, что молдавская сторона не в состоянии вовремя рассчитываться за газ, хотя в контракте взяла на себя такие обязательства, но довела ситуацию до ЧП в энергетическом секторе.
Почему это произошло? Почему президент Майя Санду не едет в Москву, чтобы провести встречу с лидером России Владимиром Путиным? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом, доктором права, профессором Александром Кузнецовым.