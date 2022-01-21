https://ru.sputnik.md/20220121/pochtovye-otdeleniya-anti-covid-48198731.html

В почтовых отделениях Молдовы усилят контроль соблюдения COVID-ограничений

В почтовых отделениях Молдовы усилят контроль соблюдения COVID-ограничений

Повышенные меры предосторожности вызваны растущим числом заражений, а также повышенным числом граждан, обращающихся в почтовые отделения.

2022-01-21T13:33+0200

2022-01-21T13:33+0200

2022-01-21T13:33+0200

гп "почта молдовы"

общество

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. "Почта Молдовы" будет уделять повышенное внимание соблюдению дистанции между людьми и санитарным нормам, рекомендованным Чрезвычайной национальной комиссией общественного здоровья, говорится в сообщении предприятия.При этом руководство "Почты Молдовы" призывает граждан и сотрудников с максимальной ответственностью относиться к рекомендациям специалистов здравоохранения, носить защитную маску соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пройти вакцинацию.Повышенные меры предосторожности вызваны растущим числом заражений, а также повышенным числом граждан, обращающихся в почтовые отделения.

https://ru.sputnik.md/20220120/glava-mvd-politsiya-obespechit-vypolnenie-novykh-antikovidnykh-mer-48188569.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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гп "почта молдовы", молдова, молдовагаз