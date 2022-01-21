https://ru.sputnik.md/20220121/pochtovye-otdeleniya-anti-covid-48198731.html
В почтовых отделениях Молдовы усилят контроль соблюдения COVID-ограничений
В почтовых отделениях Молдовы усилят контроль соблюдения COVID-ограничений
Повышенные меры предосторожности вызваны растущим числом заражений, а также повышенным числом граждан, обращающихся в почтовые отделения.
2022-01-21T13:33+0200
2022-01-21T13:33+0200
2022-01-21T13:33+0200
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. "Почта Молдовы" будет уделять повышенное внимание соблюдению дистанции между людьми и санитарным нормам, рекомендованным Чрезвычайной национальной комиссией общественного здоровья, говорится в сообщении предприятия.При этом руководство "Почты Молдовы" призывает граждан и сотрудников с максимальной ответственностью относиться к рекомендациям специалистов здравоохранения, носить защитную маску соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пройти вакцинацию.Повышенные меры предосторожности вызваны растущим числом заражений, а также повышенным числом граждан, обращающихся в почтовые отделения.
https://ru.sputnik.md/20220120/glava-mvd-politsiya-obespechit-vypolnenie-novykh-antikovidnykh-mer-48188569.html
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Евгений Чебан
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гп "почта молдовы", молдова, молдовагаз
В почтовых отделениях Молдовы усилят контроль соблюдения COVID-ограничений
"Почта Молдовы" вводит дополнительные меры предосторожности и ограничения в связи с растущим числом заражений COVID-19.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. "Почта Молдовы" будет уделять повышенное внимание соблюдению дистанции между людьми и санитарным нормам, рекомендованным Чрезвычайной национальной комиссией общественного здоровья, говорится в сообщении предприятия.
"Будет обеспечен еще более строгий контроль, чтобы все почтовые отделения были постоянно оснащены защитными масками, перчатками, дезинфицирующими растворами, защитными экранами в необходимом количестве", – сообщают в администрации компании.
При этом руководство "Почты Молдовы" призывает граждан и сотрудников с максимальной ответственностью относиться к рекомендациям специалистов здравоохранения, носить защитную маску соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пройти вакцинацию.
Повышенные меры предосторожности вызваны растущим числом заражений, а также повышенным числом граждан, обращающихся в почтовые отделения.