https://ru.sputnik.md/20220121/pogodnye-rekordy-moldovy-21-yanvarya-48191651.html
Погодные рекорды Молдовы 21 января
Погодные рекорды Молдовы 21 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-21T00:03+0200
2022-01-21T00:03+0200
2022-01-21T00:03+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 21 января был зарегистрирован более века назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1907 году столбик термометра опустился до –22,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 21 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +13,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градус.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 21 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 21 января был зарегистрирован более века назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1907 году столбик термометра опустился до –22,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 21 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +13,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градус.