https://ru.sputnik.md/20220121/pogodnye-rekordy-moldovy-21-yanvarya-48191651.html

Погодные рекорды Молдовы 21 января

Погодные рекорды Молдовы 21 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-21T00:03+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 21 января был зарегистрирован более века назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1907 году столбик термометра опустился до –22,6 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 21 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +13,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 21 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,1 градус.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

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2022

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