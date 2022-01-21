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Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Кишиневе
Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Кишиневе
С огнем на улице Мунчештской боролись шесть экипажей пожарных и спасателей.
2022-01-21T17:09+0200
2022-01-21T17:14+0200
общество
происшествия
кишинев
пожар
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Успели предотвратить взрыв во время пожара на улице Мунчештской в столице сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Звонок о пожаре по адресу: улица Мунчештская, 799 поступил около 14.30 в пятницу. На место происшествия выехали шесть экипажей пожарных и спасателей.Прибыв, пожарные выяснили, что горит склад. Из-за сильного задымления сотрудники ГИЧС использовали специальное дыхательное оборудование.Из огня во время тушения пожара были вынесены баллоны со сжиженным газом, которые хранились на складе, таким образом, взрыв удалось предотвратить.Пожар был полностью ликвидирован к 15.56. Жертв нет, спасено значительное количество материальных ценностей.
https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html
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происшествия, кишинев, пожар

Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Кишиневе

17:09 21.01.2022 (обновлено: 17:14 21.01.2022)
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMПожарные потушили возгорание на складе в Кишиневе
Пожарные потушили возгорание на складе в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
С огнем на улице Мунчештской боролись шесть экипажей пожарных и спасателей.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Успели предотвратить взрыв во время пожара на улице Мунчештской в столице сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Звонок о пожаре по адресу: улица Мунчештская, 799 поступил около 14.30 в пятницу. На место происшествия выехали шесть экипажей пожарных и спасателей.
Прибыв, пожарные выяснили, что горит склад. Из-за сильного задымления сотрудники ГИЧС использовали специальное дыхательное оборудование.
Из огня во время тушения пожара были вынесены баллоны со сжиженным газом, которые хранились на складе, таким образом, взрыв удалось предотвратить.
Пожар был полностью ликвидирован к 15.56. Жертв нет, спасено значительное количество материальных ценностей.
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