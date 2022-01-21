https://ru.sputnik.md/20220121/pozharnye-predotvratili-vzryv-na-goryaschem-sklade-v-kishineve-48221170.html
Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Кишиневе
Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Кишиневе
С огнем на улице Мунчештской боролись шесть экипажей пожарных и спасателей.
2022-01-21T17:09+0200
2022-01-21T17:09+0200
2022-01-21T17:14+0200
общество
происшествия
кишинев
пожар
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Успели предотвратить взрыв во время пожара на улице Мунчештской в столице сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Звонок о пожаре по адресу: улица Мунчештская, 799 поступил около 14.30 в пятницу. На место происшествия выехали шесть экипажей пожарных и спасателей.Прибыв, пожарные выяснили, что горит склад. Из-за сильного задымления сотрудники ГИЧС использовали специальное дыхательное оборудование.Из огня во время тушения пожара были вынесены баллоны со сжиженным газом, которые хранились на складе, таким образом, взрыв удалось предотвратить.Пожар был полностью ликвидирован к 15.56. Жертв нет, спасено значительное количество материальных ценностей.
https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html
кишинев
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происшествия, кишинев, пожар
Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Кишиневе
17:09 21.01.2022 (обновлено: 17:14 21.01.2022)
С огнем на улице Мунчештской боролись шесть экипажей пожарных и спасателей.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Успели предотвратить взрыв во время пожара на улице Мунчештской в столице сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Звонок о пожаре по адресу: улица Мунчештская, 799 поступил около 14.30 в пятницу. На место происшествия выехали шесть экипажей пожарных и спасателей.
Прибыв, пожарные выяснили, что горит склад. Из-за сильного задымления сотрудники ГИЧС использовали специальное дыхательное оборудование.
Из огня во время тушения пожара были вынесены баллоны со сжиженным газом, которые хранились на складе, таким образом, взрыв удалось предотвратить.
Пожар был полностью ликвидирован к 15.56. Жертв нет, спасено значительное количество материальных ценностей.