https://ru.sputnik.md/20220121/pravitelstvo-moldovy-chastichno-pereshlo-na-udalennyy-rezhim-raboty-48221875.html
Правительство Молдовы частично перешло на удаленный режим работы
Правительство Молдовы частично перешло на удаленный режим работы
С 20 января только часть работников правительства ежедневно приходит на работу.
2022-01-21T17:31+0200
2022-01-21T17:31+0200
2022-01-21T17:31+0200
карантин
правительство
молдова
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Работа правительства с 20 января организована таким образом, чтобы на работу приходили 30% сотрудников, а 70% работали дистанционно. Об этом Sputnik Молдова сообщили в пресс-службе правительства.Национальная комиссия общественного здоровья в четверг предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.
https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-shkoly-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-na-kakoy-srok-48178015.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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карантин, правительство, молдова
Правительство Молдовы частично перешло на удаленный режим работы
С 20 января только часть работников правительства ежедневно приходит на работу.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik
. Работа правительства с 20 января организована таким образом, чтобы на работу приходили 30% сотрудников, а 70% работали дистанционно. Об этом Sputnik Молдова
сообщили в пресс-службе правительства.
"При этом с 18 января рабочие заседания проходят в онлайн-режиме", – уточнили в пресс-службе кабмина.
Национальная комиссия общественного здоровья в четверг предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.
Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение
школьников, запретить вход
в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий
.