https://ru.sputnik.md/20220121/protest-protiv-povysheniya-tarifov-48196210.html
Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов
Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов
Перед зданием президентуры около 50 человек протестуют против повышения тарифов.
2022-01-21T09:51+0200
2022-01-21T09:51+0200
2022-01-21T10:25+0200
марина таубер
протест
в молдове
молдова
партия шора
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители политической Партии “Шор” провели протест против роста тарифов перед зданием администрации президента Майи Санду.Таубер обвинила в текущем энергетическом кризисе действующую власть.Депутат также пообещала продолжить протесты.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
марина таубер, протест, в молдове, молдова, партия шора
Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов
09:51 21.01.2022 (обновлено: 10:25 21.01.2022)
Перед зданием администрации президента несколько десятков человек провели протест против повышения тарифов.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители политической Партии “Шор” провели протест против роста тарифов перед зданием администрации президента Майи Санду.
"Вчера мы выдвинули вотум недоверия правительству. Мы предлагаем Майе Санду, Наталье Гаврилице и Игорю Гросу уйти в отставку", – заявила на протесте депутат Марина Таубер.
Таубер обвинила в текущем энергетическом кризисе действующую власть.
Депутат также пообещала продолжить протесты.