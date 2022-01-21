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Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов
Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов
Перед зданием президентуры около 50 человек протестуют против повышения тарифов.
2022-01-21T09:51+0200
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марина таубер
протест
в молдове
молдова
партия шора
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители политической Партии “Шор” провели протест против роста тарифов перед зданием администрации президента Майи Санду.Таубер обвинила в текущем энергетическом кризисе действующую власть.Депутат также пообещала продолжить протесты.
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Евгений Чебан
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марина таубер, протест, в молдове, молдова, партия шора

Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов

09:51 21.01.2022 (обновлено: 10:25 21.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausАдминистрацией президента
Администрацией президента - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Перед зданием администрации президента несколько десятков человек провели протест против повышения тарифов.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители политической Партии “Шор” провели протест против роста тарифов перед зданием администрации президента Майи Санду.

"Вчера мы выдвинули вотум недоверия правительству. Мы предлагаем Майе Санду, Наталье Гаврилице и Игорю Гросу уйти в отставку", – заявила на протесте депутат Марина Таубер.

Таубер обвинила в текущем энергетическом кризисе действующую власть.
Депутат также пообещала продолжить протесты.
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