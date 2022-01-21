https://ru.sputnik.md/20220121/protest-protiv-povysheniya-tarifov-48196210.html

Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов

Перед администрацией президента прошел протест против повышения тарифов

Перед зданием президентуры около 50 человек протестуют против повышения тарифов.

2022-01-21T09:51+0200

2022-01-21T09:51+0200

2022-01-21T10:25+0200

марина таубер

протест

в молдове

молдова

партия шора

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Представители политической Партии “Шор” провели протест против роста тарифов перед зданием администрации президента Майи Санду.Таубер обвинила в текущем энергетическом кризисе действующую власть.Депутат также пообещала продолжить протесты.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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марина таубер, протест, в молдове, молдова, партия шора