Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220121/rassledovanie-minirovanie-kishinev-torgovtsi-oruzhie-48223767.html
Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием
Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием
Во время обысков полиция выявила три группы торговцев оружем, в том числе и тяжелым вооружением.
2022-01-21T17:47+0200
2022-01-21T17:47+0200
общество
полиция
боеприпасы
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/15/48222965_0:124:960:664_1920x0_80_0_0_a672d7255810d510a91ef3fb0615de5d.jpg
КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В ходе следственных мероприятий по поиску подозреваемых в "телефонном терроризме" и сообщениях о "минировании" объектов в Кишиневе полицейские выявили и задержали торговцев оружием, в том числе тяжелым вооружением.Так, в ходе обыска у одного из подозреваемых в его доме в Кишиневе были обнаружены и изъяты гранатомет РПГ-26 и противотанковая ракетная установка 9М111-2.При обыске у другого подозреваемого, 35-летнего жителя Каларашского района, были обнаружены две пусковые трубы от гранатомета РПГ-22 и 23, три хвостовых части ракет класса "воздух-земля" и артиллерийский снаряд.В третьем случае обыск был проведен у уроженца Оргеева, который работал таксистом в Кишиневе и также подозревался в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Полицейские извлекли с чердака в его доме 186 патронов калибра 22-го калибра, 98 патронов калибра 7,62 миллиметра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также учебные гранаты.Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности людей, отправлявших сообщения о минировании объектов в Кишиневе, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/15/48222965_0:34:960:754_1920x0_80_0_0_04bd1166ed6e866efbdbdecb615d3b97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
полиция, боеприпасы, оружие

Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием

17:47 21.01.2022
© Photo : Poliția Republicii MoldovaПолиция пресекла деятельность трех групп, которые незаконно торговали оружием и боеприпасами
Полиция пресекла деятельность трех групп, которые незаконно торговали оружием и боеприпасами - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Во время обысков полиция выявила три группы торговцев оружем, в том числе и тяжелым вооружением.
КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В ходе следственных мероприятий по поиску подозреваемых в "телефонном терроризме" и сообщениях о "минировании" объектов в Кишиневе полицейские выявили и задержали торговцев оружием, в том числе тяжелым вооружением.
Так, в ходе обыска у одного из подозреваемых в его доме в Кишиневе были обнаружены и изъяты гранатомет РПГ-26 и противотанковая ракетная установка 9М111-2.
При обыске у другого подозреваемого, 35-летнего жителя Каларашского района, были обнаружены две пусковые трубы от гранатомета РПГ-22 и 23, три хвостовых части ракет класса "воздух-земля" и артиллерийский снаряд.
В третьем случае обыск был проведен у уроженца Оргеева, который работал таксистом в Кишиневе и также подозревался в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Полицейские извлекли с чердака в его доме 186 патронов калибра 22-го калибра, 98 патронов калибра 7,62 миллиметра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также учебные гранаты.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности людей, отправлявших сообщения о минировании объектов в Кишиневе, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
Общество
Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции
13 января, 17:15
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский