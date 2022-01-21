https://ru.sputnik.md/20220121/rassledovanie-minirovanie-kishinev-torgovtsi-oruzhie-48223767.html
Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием
Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием
Во время обысков полиция выявила три группы торговцев оружем, в том числе и тяжелым вооружением.
2022-01-21T17:47+0200
2022-01-21T17:47+0200
2022-01-21T17:47+0200
общество
полиция
боеприпасы
оружие
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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В ходе следственных мероприятий по поиску подозреваемых в "телефонном терроризме" и сообщениях о "минировании" объектов в Кишиневе полицейские выявили и задержали торговцев оружием, в том числе тяжелым вооружением.Так, в ходе обыска у одного из подозреваемых в его доме в Кишиневе были обнаружены и изъяты гранатомет РПГ-26 и противотанковая ракетная установка 9М111-2.При обыске у другого подозреваемого, 35-летнего жителя Каларашского района, были обнаружены две пусковые трубы от гранатомета РПГ-22 и 23, три хвостовых части ракет класса "воздух-земля" и артиллерийский снаряд.В третьем случае обыск был проведен у уроженца Оргеева, который работал таксистом в Кишиневе и также подозревался в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Полицейские извлекли с чердака в его доме 186 патронов калибра 22-го калибра, 98 патронов калибра 7,62 миллиметра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также учебные гранаты.Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности людей, отправлявших сообщения о минировании объектов в Кишиневе, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html
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полиция, боеприпасы, оружие
Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием
Во время обысков полиция выявила три группы торговцев оружем, в том числе и тяжелым вооружением.
КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В ходе следственных мероприятий по поиску подозреваемых в "телефонном терроризме" и сообщениях о "минировании" объектов в Кишиневе полицейские выявили и задержали торговцев оружием, в том числе тяжелым вооружением.
Так, в ходе обыска у одного из подозреваемых в его доме в Кишиневе были обнаружены и изъяты гранатомет РПГ-26 и противотанковая ракетная установка 9М111-2.
При обыске у другого подозреваемого, 35-летнего жителя Каларашского района, были обнаружены две пусковые трубы от гранатомета РПГ-22 и 23, три хвостовых части ракет класса "воздух-земля" и артиллерийский снаряд.
В третьем случае обыск был проведен у уроженца Оргеева, который работал таксистом в Кишиневе и также подозревался в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Полицейские извлекли с чердака в его доме 186 патронов калибра 22-го калибра, 98 патронов калибра 7,62 миллиметра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также учебные гранаты.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности людей, отправлявших сообщения о минировании объектов в Кишиневе, сообщает Генеральный инспекторат полиции.