https://ru.sputnik.md/20220121/rassledovanie-minirovanie-kishinev-torgovtsi-oruzhie-48223767.html

Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием

Расследование о "минировании" в Кишиневе – полиция задержала торговцем оружием

Во время обысков полиция выявила три группы торговцев оружем, в том числе и тяжелым вооружением.

2022-01-21T17:47+0200

2022-01-21T17:47+0200

2022-01-21T17:47+0200

общество

полиция

боеприпасы

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/15/48222965_0:124:960:664_1920x0_80_0_0_a672d7255810d510a91ef3fb0615de5d.jpg

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В ходе следственных мероприятий по поиску подозреваемых в "телефонном терроризме" и сообщениях о "минировании" объектов в Кишиневе полицейские выявили и задержали торговцев оружием, в том числе тяжелым вооружением.Так, в ходе обыска у одного из подозреваемых в его доме в Кишиневе были обнаружены и изъяты гранатомет РПГ-26 и противотанковая ракетная установка 9М111-2.При обыске у другого подозреваемого, 35-летнего жителя Каларашского района, были обнаружены две пусковые трубы от гранатомета РПГ-22 и 23, три хвостовых части ракет класса "воздух-земля" и артиллерийский снаряд.В третьем случае обыск был проведен у уроженца Оргеева, который работал таксистом в Кишиневе и также подозревался в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов. Полицейские извлекли с чердака в его доме 186 патронов калибра 22-го калибра, 98 патронов калибра 7,62 миллиметра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также учебные гранаты.Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности людей, отправлявших сообщения о минировании объектов в Кишиневе, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

полиция, боеприпасы, оружие