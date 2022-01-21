https://ru.sputnik.md/20220121/restoratory-vlasti-moldova-ogranicheniya-48199316.html

Рестораторы: власти Молдовы принимают ограничительные меры ради мер

Рестораторы: власти Молдовы принимают ограничительные меры ради мер

В Ассоциации рестораторов жестко раскритиковали новые ограничительные меры на работу заведений общепита, введенные в Молдове.

2022-01-21T13:00+0200

2022-01-21T13:00+0200

2022-01-21T13:00+0200

коронавирус

в молдове

молдова

ограничительные меры

рестораторы

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. В условиях пандемии необходимы контролирующие и логичные меры, а не срочно предпринимаемые без четкой стратегии действия, которые власти не могут объяснить. С таким заявлением выступила в пятницу Ассоциация рестораторов (MĂR), комментируя введенные накануне Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья ограничительные меры.В республике в течение трех дней подряд регистрируются суточные антирекорды заболеваемости коронавирусной инфекцией. В четверг показатель приблизился к 4 тысячам случаев за сутки.В Ассоциации рестораторов отметили, что с учетом большого количества случаев заражения, которое ежедневно растет, необходимы адекватные контролирующие меры."Логичные меры, направленные на контроль за пандемией, снижение ущерба здоровью, социальное и экономическое положение каждого гражданина. Но, как обычно, власти принимают меры ради мер, в спешке, без четкой стратегии и, что самое главное, без объяснения, как они положительно могут повлиять на пандемию", – говорится в заявлении рестораторов.В MĂR подчеркнули, что "в отличие от властей, бизнес-среда в течение двух лет научилась приспосабливаться, находить решения, чтобы выжить, перестроиться и даже начать с нуля".В Ассоциации рестораторов уверены, что "власти повторяются, по-прежнему принимают некоторые решения, которые вредят экономике, а для сектора HoReCa они снова самые жесткие – запрет на деятельность с 22.00 до 07.00, заполняемость 50% зала при наличии COVID-сертификата".Рестораторы обратили внимание и на тот факт, что в то время как заведения общественного питания будут закрываться с 22.00, другие предприятия работать будут. При этом, в MĂR уверены, что вводимые ограничения, применяемые к сфере HoReCa, не влияют на рост или снижение числа случаев заражения, в то время как ограничения в других сферах – влияют.По мнению Ассоциации рестораторов, властям следовало бы усилить контроль за многолюдными местами, где зачастую не соблюдаются санитарные нормы, или же запретить деятельность любого рода после 22.00.Также в MĂR недовольны "выборочным введением обязательных COVID-сертификатов" и отмечают, что коронавирус может одинаково распространяться как за столом в ресторане, так и в банках и гипермаркетах.В MĂR также утверждают, что не все местные власти своевременно знали о коде эпидемиологической опасности, который еженедельно обновлялся, соответственно, не были в курсе мер, которые следует вводить.В четверг Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых для совершеннолетних граждан без COVID-сертификата. Его необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков, кредитных организаций, страховых организаций, офисов коммунальных служб, пунктов обмена валюты, почтовых отделений, пунктов вакцинации, медицинских организаций и зоомагазинов.Также, согласно решению НЧКОЗ, снизится с трех до двух количество людей, которые могут войти одновременно в коммерческие помещения. Деятельность заведений общепита ограничена временем с 07.00 до 22.00, а заполняемость залов – не более 50%. Частные мероприятия запрещены.Введенные меры будут действовать до 20 февраля.

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в молдове, молдова, ограничительные меры, рестораторы