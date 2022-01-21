https://ru.sputnik.md/20220121/rossiya-rasprodala-gosdolg-ssha-48202067.html

Хорошего понемножку: почему Россия распродала госдолг США

Хорошего понемножку: почему Россия распродала госдолг США

Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США

2022-01-21T18:03+0200

2022-01-21T18:03+0200

2022-01-21T18:03+0200

россия

сша

госдолг

колумнистика

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Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы лишь ускоряют процесс. Сейчас доля трежерис в международных резервах – меньше процента. Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг и куда направили высвободившиеся средства – в материале РИА Новости.До минимумаМинистерство финансов США сообщает, что Россия в ноябре уменьшила вложения в американские государственные ценные бумаги до 2,4 миллиарда долларов. В октябре было 3,72, в сентябре – 3,91.Эти облигации – один из ключевых финансовых инструментов Белого дома, помогающий нивелировать бюджетный дефицит. Однако на Россию рассчитывать тут явно не приходится: трежерис распродали практически полностью.Еще в 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 140 миллиардов долларов. Но после того как в апреле 2014-го Вашингтон объявил санкции, от этих бумаг начали избавляться. В 2018-м Центробанк предпринял масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое – до 13,2 миллиарда долларов. С тех пор доля трежерис в ЗВР России практически не увеличивалась.Сбалансированный портфельПериодически вложения незначительно наращивают – это нужно для балансировки портфеля, но в целом – последовательно сокращают. Сейчас американские бумаги – это менее процента международных резервов. Освободившиеся средства переложили в золото, а также евро и юани.Таков закономерный итог давно проводимой политики. С октября Министерство финансов продолжило распродажу, и долларовые активы упали до рекордно низких значений, констатирует Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании "Джи Эл ЭС Инвест".Тут несколько факторов. Во-первых, происходит дедолларизация, снижающая зависимость российской экономики от американской валюты. Во-вторых, международные резервы нужно диверсифицировать.Как отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", ребалансировка – нормальный процесс абсолютно для любого портфеля, от отдельного инвестора-новичка до целого государства. По его прогнозу, в декабре динамика по трежерис (таких данных пока нет) тоже была отрицательная. Это обычный пересмотр интереса к определенному объекту инвестирования.Просчитать рискиОднако формирование резервов – вопрос не только рыночной целесообразности. Диверсификация (евро, юань, швейцарский франк, а также резервные валюты второго эшелона) повышает устойчивость финансовой системы к внешнему давлению. То есть, избавляясь от американского госдолга, Россия в первую очередь минимизирует санкционные и геополитические риски.Уже ясно, что отношения двух стран вновь обострились и Вашингтон грозит Москве очередными ограничениями. Россию то "отключают" от SWIFT, то обещают точечные санкции против банков. Есть варианты и похуже."Нельзя исключать, что Штаты решат заморозить долларовые активы России и откажутся отвечать по долговым обязательствам. Разумеется, на волне подобной риторики держать деньги в подконтрольных оппоненту ресурсах было бы неразумно", – указывает Эдуард Бугров.Рациональный подходВместе с тем, хоть доля гособлигаций США в ЗВР стала чисто символической, это не значит, что нужно распродать все. Трежерис – высоколиквидный актив, их можно быстро и в большом объеме конвертировать в основные мировые валюты, продать в любой момент. Вдобавок это удобный инструмент обеспечения обязательств, например, по сделкам с другими активами.К тому же подавляющая часть международных расчетов по-прежнему ведется в американской валюте, именно доллар обслуживает основные финансовые и товарные потоки.Другое дело, что Россия сознательно уходит от системного риска, и речь не только о геополитике и санкциях. Сама финансовая ситуация в США вызывает у многих инвесторов вопросы. В первую очередь смущает огромный долг, которым все тяжелей управлять, – почти 30 триллионов долларов.В августе прошлого года американцы в очередной раз уперлись в законодательно установленный потолок государственного долга. Технически это лишило страну возможности занимать. К тому времени казначейские обязательства уже превысили размер экономики США – 28,5 триллиона долларов. В итоге Минфин опять поднял лимит и переключил бюджет в режим "пылесоса", запустив серию крупных размещений гособлигаций. Вашингтону продолжают одалживать деньги, но опасений, вернут ли их, все больше.Крепкие резервыМеждународные резервы России в конце 2021-го обновили исторический максимум – 630,5 миллиарда долларов. Этими высоколиквидными иностранными активами распоряжаются ЦБ и правительство.Там монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и средства в валюте. Все это используют для покрытия дефицита платежного баланса, воздействия на курс рубля путем интервенций, оплаты внешних займов, расчетных операций с другими государствами, выполнения социальных обязательств.Доминирует в последние годы золото. В конце июня 2020-го доля драгметалла впервые превзошла доллар – 23 против 22 процентов. Примерно треть активов – это евро, 12% – юань.К концу 2021-го Банк России нарастил запасы золота до 2,3 тысячи тонн (74 миллиона унций). Это порядка 133 миллиардов долларов, 21,3 процента ЗВР. Столь высокий показатель придает дополнительную устойчивость, обеспечивает надежность, диверсификацию и рост стоимости. Сейчас порядка трети резервов развитые страны хранят именно в золоте.

https://ru.sputnik.md/20210324/kriticheskiy-uroven-gosdolg-usa-prevysil-razmer-ekonomiki-34107947.html

https://ru.sputnik.md/20210727/limit-ischerpan-minfin-ssha-zayavil-ob-ugroze-defolta-43272235.html

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россия, сша, госдолг, колумнистика