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Румыния и Молдова будут признавать дипломы и ученые звания обеих стран
Румыния и Молдова будут признавать дипломы и ученые звания обеих стран
Взаимное признание документов было одобрено парламентом Молдовы сроком на пять лет
2022-01-21T16:51+0200
2022-01-21T16:51+0200
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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Парламент одобрил в двух чтениях ратификацию соглашения между правительствами Молдовы и Румынии о взаимном признании дипломов, сертификатов об образовании и ученых званий, выданных учебными заведениями обоих государств.Соответственно, обеими странами будут признаваться документы на всех уровнях, начиная от общеобразовательных школ до ученых степеней. В соглашение вошли и те документы, которые были получены до присоединения Молдовы к Болонскому процессу со сроком обучения 10 или 11 лет.Таким образом, выпускники молдавских учебных заведений получили прямой доступ к высшему образованию в Румынии.Договор также регулирует взаимное признание сертификатов, полученных по окончании пост-дипломного образования. Соглашение заключено на пять лет и автоматически продлевается сроком на один год.
https://ru.sputnik.md/20211209/nazvany-sroki-provedeniya-sovmestnogo-zasedaniya-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-47098293.html
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Александр Исаев
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румыния, молдова, вузы, школы, парламент

Румыния и Молдова будут признавать дипломы и ученые звания обеих стран

16:51 21.01.2022
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВозобновление очного обучения в вузах
Возобновление очного обучения в вузах - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
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Александр Исаев
Все материалы
Взаимное признание документов было одобрено парламентом Молдовы сроком на пять лет.
КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Парламент одобрил в двух чтениях ратификацию соглашения между правительствами Молдовы и Румынии о взаимном признании дипломов, сертификатов об образовании и ученых званий, выданных учебными заведениями обоих государств.
Соответственно, обеими странами будут признаваться документы на всех уровнях, начиная от общеобразовательных школ до ученых степеней. В соглашение вошли и те документы, которые были получены до присоединения Молдовы к Болонскому процессу со сроком обучения 10 или 11 лет.
Таким образом, выпускники молдавских учебных заведений получили прямой доступ к высшему образованию в Румынии.
Договор также регулирует взаимное признание сертификатов, полученных по окончании пост-дипломного образования. Соглашение заключено на пять лет и автоматически продлевается сроком на один год.
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