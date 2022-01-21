https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-i-moldova-budut-priznavat-diplomy-i-uchenye-zvaniya-obeikh-stran-48220239.html

Румыния и Молдова будут признавать дипломы и ученые звания обеих стран

Румыния и Молдова будут признавать дипломы и ученые звания обеих стран

Взаимное признание документов было одобрено парламентом Молдовы сроком на пять лет

2022-01-21T16:51+0200

2022-01-21T16:51+0200

2022-01-21T16:51+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Парламент одобрил в двух чтениях ратификацию соглашения между правительствами Молдовы и Румынии о взаимном признании дипломов, сертификатов об образовании и ученых званий, выданных учебными заведениями обоих государств.Соответственно, обеими странами будут признаваться документы на всех уровнях, начиная от общеобразовательных школ до ученых степеней. В соглашение вошли и те документы, которые были получены до присоединения Молдовы к Болонскому процессу со сроком обучения 10 или 11 лет.Таким образом, выпускники молдавских учебных заведений получили прямой доступ к высшему образованию в Румынии.Договор также регулирует взаимное признание сертификатов, полученных по окончании пост-дипломного образования. Соглашение заключено на пять лет и автоматически продлевается сроком на один год.

https://ru.sputnik.md/20211209/nazvany-sroki-provedeniya-sovmestnogo-zasedaniya-pravitelstv-moldovy-i-rumynii-47098293.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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румыния, молдова, вузы, школы, парламент