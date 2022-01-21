https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-moldova-krasnaya-zona-48204899.html
Румыния включила Молдову в список "красной зоны" эпидопасности
Румыния включила Молдову в список "красной зоны" эпидопасности
Для граждан Молдовы, путешествующих в Румынию, установлнены дополнительные ограничения при въезде.
2022-01-21T12:56+0200
2022-01-21T12:56+0200
2022-01-21T12:56+0200
румыния
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, включена в список "красной зоны", как страна, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.Новый список вступает в силу с 23 января.Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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румыния, в молдове, молдова
Румыния включила Молдову в список "красной зоны" эпидопасности
Для граждан Молдовы, путешествующих в Румынию, установлены дополнительные ограничения при въезде.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, включена в список "красной зоны", как страна, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.
Новый список вступает в силу с 23 января.
Правила въезда:
Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:
прошел полный курс вакцинации против коронавируса и после последней дозы прошло не менее 10 дней;
переболели коронавирусом в последние полгода (после болезни прошло не менее 14 дней) и предоставили соответствующую справку;
будут находиться в Румынии меньше трех дней (72 часов) и предоставят на границе отрицательный ПЦР-тест;
дети младше шести лет (без теста ПЦР) и те, кто старше и до 16 лет (с ПЦР-тестом, действующим 72 часа);
пересекает Румынию транзитом и будет находиться на территории страны не более суток.