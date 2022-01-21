https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-moldova-krasnaya-zona-48204899.html

Румыния включила Молдову в список "красной зоны" эпидопасности

Румыния включила Молдову в список "красной зоны" эпидопасности

Для граждан Молдовы, путешествующих в Румынию, установлнены дополнительные ограничения при въезде.

2022-01-21T12:56+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Национальный комитет чрезвычайных ситуаций Румынии обновил списки стран по степени эпидемиологической опасности. Молдова, вместе с рядом других государств, включена в список "красной зоны", как страна, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка.Новый список вступает в силу с 23 января.Правила въезда:Теперь граждане, въезжающие в Румынию из Молдовы, обязаны будут уходить на двухнедельный карантин. Исключения лишь для тех, кто:

https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html

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румыния, в молдове, молдова