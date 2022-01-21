https://ru.sputnik.md/20220121/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-veter-i-pokholodanie-48189084.html

Самый точный прогноз погоды: ветер и похолодание

Самый точный прогноз погоды: ветер и похолодание

Самый точный прогноз погоды на 20, 21 и 22 января - Gismeteo

2022-01-21T07:00+0200

2022-01-21T07:00+0200

2022-01-21T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег. Ветер будет дуть западный слабый до умеренного, в северных районах днем местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью – от –1 до –6.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 января: днем – от -1 до +1, ночью – от –4 до –2 градусов.В субботу, 22 января, днем температура будет держаться на уровне 0 градусов, ночью столбик термометра не опустится ниже –8 градусов. 22 января в Молдове днем ожидается от -3 до +2 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь в этот день отмечает день памяти святителя Емилиана, епископа Кизического.На Руси этот день называли "Емельян", "Емельянов день", "Емельян кумишный".В этот день было принято угощать кума с кумой (то есть крестных родителей ребенка). Считалось, что это приносит здоровье детям, которых они крестили. Приходя в гости, крестные отец и мать приносили подарок крестнику – полотенце и кусок мыла.При купании надо было мыть ребенка именно этим мылом с особым приговором, в котором просили у Бога здоровья малышу. В конце купания ребенка окатывали водой из кувшина и говорили: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"

https://ru.sputnik.md/20220119/pravoslavnye-kreschenie-48137324.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды