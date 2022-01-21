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Молдова – страна чудес, или Жизнь в режиме постоянного ЧП
https://ru.sputnik.md/20220121/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-veter-i-pokholodanie-48189084.html
Самый точный прогноз погоды: ветер и похолодание
Самый точный прогноз погоды: ветер и похолодание
Самый точный прогноз погоды на 20, 21 и 22 января - Gismeteo
2022-01-21T07:00+0200
2022-01-21T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег. Ветер будет дуть западный слабый до умеренного, в северных районах днем местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью – от –1 до –6.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 января: днем – от -1 до +1, ночью – от –4 до –2 градусов.В субботу, 22 января, днем температура будет держаться на уровне 0 градусов, ночью столбик термометра не опустится ниже –8 градусов. 22 января в Молдове днем ожидается от -3 до +2 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь в этот день отмечает день памяти святителя Емилиана, епископа Кизического.На Руси этот день называли "Емельян", "Емельянов день", "Емельян кумишный".В этот день было принято угощать кума с кумой (то есть крестных родителей ребенка). Считалось, что это приносит здоровье детям, которых они крестили. Приходя в гости, крестные отец и мать приносили подарок крестнику – полотенце и кусок мыла.При купании надо было мыть ребенка именно этим мылом с особым приговором, в котором просили у Бога здоровья малышу. В конце купания ребенка окатывали водой из кувшина и говорили: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"
https://ru.sputnik.md/20220119/pravoslavnye-kreschenie-48137324.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: ветер и похолодание

07:00 21.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausBobteaza Ghidighici
Bobteaza Ghidighici - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снег. Ветер будет дуть западный слабый до умеренного, в северных районах днем местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью – от –1 до –6.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 января: днем – от -1 до +1, ночью – от –4 до –2 градусов.
В субботу, 22 января, днем температура будет держаться на уровне 0 градусов, ночью столбик термометра не опустится ниже –8 градусов. 22 января в Молдове днем ожидается от -3 до +2 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день отмечает день памяти святителя Емилиана, епископа Кизического.
На Руси этот день называли "Емельян", "Емельянов день", "Емельян кумишный".
Девушка окунается в купель на реке Обь в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
Фото
Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями
19 января, 23:00
В этот день было принято угощать кума с кумой (то есть крестных родителей ребенка). Считалось, что это приносит здоровье детям, которых они крестили. Приходя в гости, крестные отец и мать приносили подарок крестнику – полотенце и кусок мыла.
При купании надо было мыть ребенка именно этим мылом с особым приговором, в котором просили у Бога здоровья малышу. В конце купания ребенка окатывали водой из кувшина и говорили: "С гуся вода, с моего дитятка худоба!"
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