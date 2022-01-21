https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html

Тираспольский "Шериф" подписал контракт с новым вратарем

Тираспольский "Шериф" подписал контракт с новым вратарем

Всю профессиональную карьеру новый игрок "Шерифа" провел на африканском континенте.

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фк "шериф"

футбол

спорт

вратарь

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Футбольный клуб "Шериф" подписал контракт с футбольным вратарем из Ганы Разаком Абалора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Футболисту 25 лет, он родился 4 сентября 1996 года в столице Ганы, городе Акра. Всю профессиональную карьеру провел на африканском континенте. Начинал в Восточно-Африканской Академии Футбола. Оттуда перебрался в ФК "Азам" (Танзания). Последним клубом игрока был "Асанте Котоко".Разак Абалора дебютировал за сборную Ганы в октябре 2020 года в товарищеском матче против Катара (5:1). Всего Разак четыре раза надевал футболку сборной своей страны.В настоящий момент основным вратарем "Шерифа" является греческий футболист Йоргос Атанасиадис, арендованный "Шерифом" у афинского клуба "АЕК". Контракт Атанасиадиса завершается 30 июня 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220117/liga-evropy-sherif-poluzaschitnik-48085882.html

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2022

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фк "шериф", футбол, вратарь