https://ru.sputnik.md/20220121/silnoe-zemletryasenie-v-yaponii-za-chas---bolee-pyati-aftershokov-48229189.html

Сильное землетрясение в Японии: за час – более пяти афтершоков

Сильное землетрясение в Японии: за час – более пяти афтершоков

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу у японского острова Кюсю.

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу у японского острова Кюсю, передает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 1.08 субботы по местному времени (18.08 пятницы по кишиневскому времени). Очаг залегал на глубине 40 километров под водой. Угрозы цунами нет.Подземные толчки ощутили жители префектур Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото. После сейсмособытия в течение часа последовали свыше пяти афтершоков магнитудой до 4,5. Затем регистрировались афтершоки с магнитудой от 3,2 до 3,6.По данным энергетической компании Kyushu Electric Power Co, сбоев в работе АЭС "Гэнкай" и АЭС "Сэндай" не выявлено. Не зафиксировано сбоев и в работе АЭС "Иката", третий энергоблок которой готовится к перезапуску 24 января.В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате землетрясения.

https://ru.sputnik.md/20220121/zemletryasenie-magnitudoy-49-proizoshlo-v-dagestane-48227878.html

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