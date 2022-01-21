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Сильное землетрясение в Японии: за час – более пяти афтершоков
Сильное землетрясение в Японии: за час – более пяти афтершоков
Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу у японского острова Кюсю.
2022-01-21T20:00+0200
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу у японского острова Кюсю, передает РИА Новости.По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 1.08 субботы по местному времени (18.08 пятницы по кишиневскому времени). Очаг залегал на глубине 40 километров под водой. Угрозы цунами нет.Подземные толчки ощутили жители префектур Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото. После сейсмособытия в течение часа последовали свыше пяти афтершоков магнитудой до 4,5. Затем регистрировались афтершоки с магнитудой от 3,2 до 3,6.По данным энергетической компании Kyushu Electric Power Co, сбоев в работе АЭС "Гэнкай" и АЭС "Сэндай" не выявлено. Не зафиксировано сбоев и в работе АЭС "Иката", третий энергоблок которой готовится к перезапуску 24 января.В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате землетрясения.
https://ru.sputnik.md/20220121/zemletryasenie-magnitudoy-49-proizoshlo-v-dagestane-48227878.html
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в мире, япония, землетрясение

Сильное землетрясение в Японии: за час – более пяти афтершоков

20:00 21.01.2022 (обновлено: 20:03 21.01.2022)
© AP Photo / Irwin FedriansyahСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
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Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу у японского острова Кюсю.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на субботу у японского острова Кюсю, передает РИА Новости.
По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 1.08 субботы по местному времени (18.08 пятницы по кишиневскому времени). Очаг залегал на глубине 40 километров под водой. Угрозы цунами нет.
Подземные толчки ощутили жители префектур Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото.
После сейсмособытия в течение часа последовали свыше пяти афтершоков магнитудой до 4,5. Затем регистрировались афтершоки с магнитудой от 3,2 до 3,6.
По данным энергетической компании Kyushu Electric Power Co, сбоев в работе АЭС "Гэнкай" и АЭС "Сэндай" не выявлено. Не зафиксировано сбоев и в работе АЭС "Иката", третий энергоблок которой готовится к перезапуску 24 января.

В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате землетрясения.
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
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