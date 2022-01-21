https://ru.sputnik.md/20220121/spetssluzhby-ustanovili-lichnost-telefonnogo-minera-on-iz-gagauzii-48231600.html

Спецслужбы установили личность "телефонного минера" - он из Гагаузии

Спецслужбы установили личность "телефонного минера" - он из Гагаузии

Человек, который отправлял ложные сообщения о минировании объектов в Молдове, был задержан полицией и признал вину.

2022-01-21T22:28+0200

2022-01-21T22:28+0200

2022-01-21T22:28+0200

общество

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 21 янв - Sputnik, Максим Топал. Правоохранительные органы установили личность человека, который на протяжении недели сообщал о "минировании" ряда социальных объектов на территории Гагаузии. Злоумышленником оказался 14-летний подросток из села Баурчи Чадыр-Лунгского района.В прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний уже признался в том, что именно он сообщал в полицию о "минировании" объектов в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, селах Баурчи и Казаклия."Он уже признал вину и раскаялся", - сказали Sputnik Молдова в чадыр-лунгском отделе прокуратуры Молдовы.Открыто уголовное дело по статье 281 УК РМ "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте". Действующее законодательство предусматривает наказание за это преступление в виде штрафа в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.Помимо этого, родители подростка должны будут возместить ущерб, причиненный государству.Ранее в Службе информации и безопасности(СИБ) и Главной инспекции полиции (ГИП) Молдовы сообщили, что "телефонным террористом", который был автором большей части ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в Молдове, нашли, им оказался подросток.Правоохранители уточнили, что деятельность несовершеннолетнего курировалась из-за рубежа. Более того, посредством одной из европейских платформ для коммуникации подросток делал ложные доносы о "минировании" объектов и на территории других государств.Установить личность злоумышленника удалось благодаря трансграничному сотрудничеству спецслужб.Напомним, на протяжении недели неизвестный "интернет-террорист" ежедневно сообщал в полицию о заложенных бомбах в различных населенных пунктах Гагаузии. Сообщения поступали о минировании Профучилищ Чадыр-Лунги и Вулканешт, гимназии и кладбища села Баурчи, трех рынков Комрата, гимназии, лицее и детсадах села Казаклия.Все сообщения оказались ложными.В 2022 году в Молдове было зарегистрировано девять ложных сообщений о минировании объектов.

https://ru.sputnik.md/20220121/telefonnogo-minera-nashli--eto-podrostok-ego-napravlyali-iz-za-rubezha-48231379.html

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