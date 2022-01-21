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Спецслужбы установили личность "телефонного минера" - он из Гагаузии
Спецслужбы установили личность "телефонного минера" - он из Гагаузии
Человек, который отправлял ложные сообщения о минировании объектов в Молдове, был задержан полицией и признал вину.
2022-01-21T22:28+0200
2022-01-21T22:28+0200
общество
в молдове
гагаузия
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КОМРАТ, 21 янв - Sputnik, Максим Топал. Правоохранительные органы установили личность человека, который на протяжении недели сообщал о "минировании" ряда социальных объектов на территории Гагаузии. Злоумышленником оказался 14-летний подросток из села Баурчи Чадыр-Лунгского района.В прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний уже признался в том, что именно он сообщал в полицию о "минировании" объектов в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, селах Баурчи и Казаклия."Он уже признал вину и раскаялся", - сказали Sputnik Молдова в чадыр-лунгском отделе прокуратуры Молдовы.Открыто уголовное дело по статье 281 УК РМ "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте". Действующее законодательство предусматривает наказание за это преступление в виде штрафа в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.Помимо этого, родители подростка должны будут возместить ущерб, причиненный государству.Ранее в Службе информации и безопасности(СИБ) и Главной инспекции полиции (ГИП) Молдовы сообщили, что "телефонным террористом", который был автором большей части ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в Молдове, нашли, им оказался подросток.Правоохранители уточнили, что деятельность несовершеннолетнего курировалась из-за рубежа. Более того, посредством одной из европейских платформ для коммуникации подросток делал ложные доносы о "минировании" объектов и на территории других государств.Установить личность злоумышленника удалось благодаря трансграничному сотрудничеству спецслужб.Напомним, на протяжении недели неизвестный "интернет-террорист" ежедневно сообщал в полицию о заложенных бомбах в различных населенных пунктах Гагаузии. Сообщения поступали о минировании Профучилищ Чадыр-Лунги и Вулканешт, гимназии и кладбища села Баурчи, трех рынков Комрата, гимназии, лицее и детсадах села Казаклия.Все сообщения оказались ложными.В 2022 году в Молдове было зарегистрировано девять ложных сообщений о минировании объектов.
https://ru.sputnik.md/20220121/telefonnogo-minera-nashli--eto-podrostok-ego-napravlyali-iz-za-rubezha-48231379.html
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в молдове, гагаузия

Спецслужбы установили личность "телефонного минера" - он из Гагаузии

22:28 21.01.2022
© Pixabay / fsHHGirofar al mașinii de poliție
Girofar al mașinii de poliție - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Pixabay / fsHH
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Человек, который отправлял ложные сообщения о минировании объектов в Молдове, был задержан полицией и признал вину.
КОМРАТ, 21 янв - Sputnik, Максим Топал. Правоохранительные органы установили личность человека, который на протяжении недели сообщал о "минировании" ряда социальных объектов на территории Гагаузии. Злоумышленником оказался 14-летний подросток из села Баурчи Чадыр-Лунгского района.
В прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний уже признался в том, что именно он сообщал в полицию о "минировании" объектов в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, селах Баурчи и Казаклия.
"Он уже признал вину и раскаялся", - сказали Sputnik Молдова в чадыр-лунгском отделе прокуратуры Молдовы.
Открыто уголовное дело по статье 281 УК РМ "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте". Действующее законодательство предусматривает наказание за это преступление в виде штрафа в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.
Помимо этого, родители подростка должны будут возместить ущерб, причиненный государству.
Ранее в Службе информации и безопасности(СИБ) и Главной инспекции полиции (ГИП) Молдовы сообщили, что "телефонным террористом", который был автором большей части ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в Молдове, нашли, им оказался подросток.
Правоохранители уточнили, что деятельность несовершеннолетнего курировалась из-за рубежа. Более того, посредством одной из европейских платформ для коммуникации подросток делал ложные доносы о "минировании" объектов и на территории других государств.
Полиция проверяет торговый центр после сообщения о бомбе в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
Общество
"Телефонного минера" нашли — это подросток, его "направляли из-за рубежа"
21:55
Установить личность злоумышленника удалось благодаря трансграничному сотрудничеству спецслужб.
Напомним, на протяжении недели неизвестный "интернет-террорист" ежедневно сообщал в полицию о заложенных бомбах в различных населенных пунктах Гагаузии. Сообщения поступали о минировании Профучилищ Чадыр-Лунги и Вулканешт, гимназии и кладбища села Баурчи, трех рынков Комрата, гимназии, лицее и детсадах села Казаклия.
Все сообщения оказались ложными.
В 2022 году в Молдове было зарегистрировано девять ложных сообщений о минировании объектов.
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