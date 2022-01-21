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Стали известны симптомы "омикрона", схожие с ротавирусом
Стали известны симптомы "омикрона", схожие с ротавирусом
Врач-иммунолог предупредил, что ротавирус и COVID-19 - совершенно разные инфекции.
2022-01-21T23:30+0200
2022-01-21T23:30+0200
коронавирус
в мире
ротавирус
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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik.Хотя при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" у пациентов могут наблюдаться кишечные расстройства, проводить какие-либо параллели с ротавирусом некорректно, полагает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. COVID-19 скорее можно спутать с ОРВИ, рассказал он "Известиям"."Ротавирус и "Омикрон" — совершенно разные инфекции. Почему-то у нас любят приплетать его, хотя проблемы с ЖКТ могут указывать и на другие кишечные инфекции. По-прежнему, если сравнивать коронавирус с другими вирусами, то ближе всего по симптоматике он к ОРВИ — с болью в горле, мышцах, слабостью", — уточнил врач.Николай Крючков уточнил, что осложнения на ЖКТ может дать и грипп. Проявлением коронавируса, по словам иммунолога, могут быть резкая слабость, неприятные ощущения в животе и тошнота."Необязательно сначала должна повысится температура, опухнуть горло и [появиться] одышка. Но это не значит, что это именно коронавирус. По клиническим признакам COVID-19 диагностировать невозможно, можно только заподозрить", — подытожил Крючков.Он также рассказал, что новый штамм "дает большую долю легких случаев заражения, в том числе бессимптомных".
https://ru.sputnik.md/20220121/vrach-polozhitelnyy-effekt-omikron-48197269.html
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в мире, ротавирус

Стали известны симптомы "омикрона", схожие с ротавирусом

23:30 21.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Врач-иммунолог предупредил, что ротавирус и COVID-19 - совершенно разные инфекции.
КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik.Хотя при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" у пациентов могут наблюдаться кишечные расстройства, проводить какие-либо параллели с ротавирусом некорректно, полагает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. COVID-19 скорее можно спутать с ОРВИ, рассказал он "Известиям".
"Ротавирус и "Омикрон" — совершенно разные инфекции. Почему-то у нас любят приплетать его, хотя проблемы с ЖКТ могут указывать и на другие кишечные инфекции. По-прежнему, если сравнивать коронавирус с другими вирусами, то ближе всего по симптоматике он к ОРВИ — с болью в горле, мышцах, слабостью", — уточнил врач.
Николай Крючков уточнил, что осложнения на ЖКТ может дать и грипп. Проявлением коронавируса, по словам иммунолога, могут быть резкая слабость, неприятные ощущения в животе и тошнота.
"Необязательно сначала должна повысится температура, опухнуть горло и [появиться] одышка. Но это не значит, что это именно коронавирус. По клиническим признакам COVID-19 диагностировать невозможно, можно только заподозрить", — подытожил Крючков.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
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Врач назвал положительный эффект штамма коронавируса "омикрон"
Вчера, 10:27
Он также рассказал, что новый штамм "дает большую долю легких случаев заражения, в том числе бессимптомных".
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