https://ru.sputnik.md/20220121/telefonnogo-minera-nashli--eto-podrostok-ego-napravlyali-iz-za-rubezha-48231379.html

"Телефонного минера" нашли — это подросток, его "направляли из-за рубежа"

"Телефонного минера" нашли — это подросток, его "направляли из-за рубежа"

Полиция заявила, что установила личность человека, который отправил большую часть ложных сообщений о минировании объектов в Кишиневе.

2022-01-21T21:55+0200

2022-01-21T21:55+0200

2022-01-21T22:26+0200

общество

в молдове

полиция

телефонный терроризм

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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Полиция при помощи Антитеррористического центра Службы информации и безопасности установила автора большей части ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в Молдове."Телефонным террористом" оказался несовершеннолетний, сообщили правоохранители.При этом его преступная деятельность "направлялась из-за границы третьими лицами с использованием нового метода передачи сообщений", — говорится в релизе Генинспектората полиции (ГИП). Отмечается, что платформа, с помощью которой подросток общался с направлявшими его людьми, зарегистрирована в европейском государстве.Подозреваемый был установлен благодаря эффективному международному сотрудничеству между странами, подчеркивает ГИП.Известно, что подозреваемый отправил ложные предупреждения о минировании ряда стратегических объектов и на территории других государств.Возбуждено уголовное дело за заведомо ложную информацию о теракте. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд на благо общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Только с начала года в Молдове было зарегистрировано 9 ложных сообщений о заложенных бомбах. Во всех случаях был нанесен значительный ущерб бюджету и экономическим агентам, нарушена деятельность центральных и местных органов государственной власти, заявила полиция.

https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, полиция, телефонный терроризм