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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20220121/telefonnogo-minera-nashli--eto-podrostok-ego-napravlyali-iz-za-rubezha-48231379.html
"Телефонного минера" нашли — это подросток, его "направляли из-за рубежа"
"Телефонного минера" нашли — это подросток, его "направляли из-за рубежа"
Полиция заявила, что установила личность человека, который отправил большую часть ложных сообщений о минировании объектов в Кишиневе.
2022-01-21T21:55+0200
2022-01-21T22:26+0200
общество
в молдове
полиция
телефонный терроризм
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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Полиция при помощи Антитеррористического центра Службы информации и безопасности установила автора большей части ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в Молдове."Телефонным террористом" оказался несовершеннолетний, сообщили правоохранители.При этом его преступная деятельность "направлялась из-за границы третьими лицами с использованием нового метода передачи сообщений", — говорится в релизе Генинспектората полиции (ГИП). Отмечается, что платформа, с помощью которой подросток общался с направлявшими его людьми, зарегистрирована в европейском государстве.Подозреваемый был установлен благодаря эффективному международному сотрудничеству между странами, подчеркивает ГИП.Известно, что подозреваемый отправил ложные предупреждения о минировании ряда стратегических объектов и на территории других государств.Возбуждено уголовное дело за заведомо ложную информацию о теракте. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд на благо общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Только с начала года в Молдове было зарегистрировано 9 ложных сообщений о заложенных бомбах. Во всех случаях был нанесен значительный ущерб бюджету и экономическим агентам, нарушена деятельность центральных и местных органов государственной власти, заявила полиция.
https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html
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Александр Исаев
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в молдове, полиция, телефонный терроризм

"Телефонного минера" нашли — это подросток, его "направляли из-за рубежа"

21:55 21.01.2022 (обновлено: 22:26 21.01.2022)
© Sputnik / OsmatescoПолиция проверяет торговый центр после сообщения о бомбе в Кишиневе
Полиция проверяет торговый центр после сообщения о бомбе в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Osmatesco
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Полиция заявила, что установила личность человека, который отправил большую часть ложных сообщений о минировании объектов в Молдове.
КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Полиция при помощи Антитеррористического центра Службы информации и безопасности установила автора большей части ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового скопления людей в Молдове.
"Телефонным террористом" оказался несовершеннолетний, сообщили правоохранители.
При этом его преступная деятельность "направлялась из-за границы третьими лицами с использованием нового метода передачи сообщений", — говорится в релизе Генинспектората полиции (ГИП). Отмечается, что платформа, с помощью которой подросток общался с направлявшими его людьми, зарегистрирована в европейском государстве.
Подозреваемый был установлен благодаря эффективному международному сотрудничеству между странами, подчеркивает ГИП.
Известно, что подозреваемый отправил ложные предупреждения о минировании ряда стратегических объектов и на территории других государств.
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
Общество
Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции
13 января, 17:15
Возбуждено уголовное дело за заведомо ложную информацию о теракте. Уголовное законодательство предусматривает за это преступление штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд на благо общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Только с начала года в Молдове было зарегистрировано 9 ложных сообщений о заложенных бомбах. Во всех случаях был нанесен значительный ущерб бюджету и экономическим агентам, нарушена деятельность центральных и местных органов государственной власти, заявила полиция.
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