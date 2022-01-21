https://ru.sputnik.md/20220121/toplivo-nare-tseny-48202367.html
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены сразу на несколько дней
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены сразу на несколько дней
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
2022-01-21T11:52+0200
2022-01-21T11:52+0200
2022-01-21T11:52+0200
общество
молдова
цены на топливо
подорожание
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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 22 по 24 января.Так, 95-й бензин и дизельное топливо подорожают на 12 банов – до 22,56 лея за литр и 19,55 лея, соответственно.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220119/v-nare-obyasnili-rekordnye-tseny-na-toplivo-v-moldove-48137159.html
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, цены на топливо, подорожание
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены сразу на несколько дней
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 22 по 24 января.
Так, 95-й бензин и дизельное топливо подорожают на 12 банов – до 22,56 лея за литр и 19,55 лея, соответственно.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.