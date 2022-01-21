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Ученые выявили связь между структурой ДНК и возникновением рака
Ученые выявили связь между структурой ДНК и возникновением рака
Некоторые структуры ДНК, как выяснили ученые, могут быть связаны с онкозаболеваниями.
2022-01-21T22:01+0200
2022-01-21T22:01+0200
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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik.Необычные структуры ДНК, которые могут быть связаны с раковыми заболеваниями, выделили ученые: их форма не похожа на витую лестницу, как обычных молекул, передает МИР24 со ссылкой на Nature Immunology.Отмечается, что у аномальной ДНК есть "причудливые петли и узлы". Такие структуры способны вызвать рак у мышей – а возможно, и у других видов, сообщили ученые."Исследование показало, что семейство ферментов, известных как ферменты транслокации ten-eleven (TET), способно предотвращать возникновение "узлов" на ДНК. Эти ферменты запускают процесс, который удаляет метильные группы (химические "колпачки", состоящие из трех атомов водорода и одного атома углерода) с поверхности молекул ДНК", - пишет источник.Дефицит ферментов ТЕТ у клеток может привести к развитию рака. Эта зависимость стала очевидной после эксперимента с белыми кровяными тельцами мышей. В рамках эксперимента два из трех ТЕТ-ферментов удалили. И за несколько недель у подопытных мышей развилась В-клеточная лимфома - заболевание, схожее с человеческой диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой.Ученые полагают, что заболевание возникает в так называемых зародышевых центрах, где Т-клетки (другой тип лейкоцитов) собираются вместе с В-клетками, чтобы вырабатывать антитела.При изучении ДНК мышей, ученые обнаружили, что они скрутились в необычные формы со странными "узлами", которые чаще наблюдались в раковых клетках, чем в здоровых. Чтобы определить, происходят ли такое же процессы у людей, нужно провести дополнительные исследования. Если эксперименты дадут положительные результаты, наука может разработать новые стратегии в лечении онкозаболеваний.
https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html
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в мире, наука, онкология, днк

Ученые выявили связь между структурой ДНК и возникновением рака

22:01 21.01.2022
CC0 / Pixabay / geralt / Художественное изображение молекул ДНК
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
CC0 / Pixabay / geralt /
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Некоторые структуры ДНК, как выяснили ученые, могут быть связаны с онкозаболеваниями.
КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik.Необычные структуры ДНК, которые могут быть связаны с раковыми заболеваниями, выделили ученые: их форма не похожа на витую лестницу, как обычных молекул, передает МИР24 со ссылкой на Nature Immunology.
Отмечается, что у аномальной ДНК есть "причудливые петли и узлы". Такие структуры способны вызвать рак у мышей – а возможно, и у других видов, сообщили ученые.
"Исследование показало, что семейство ферментов, известных как ферменты транслокации ten-eleven (TET), способно предотвращать возникновение "узлов" на ДНК. Эти ферменты запускают процесс, который удаляет метильные группы (химические "колпачки", состоящие из трех атомов водорода и одного атома углерода) с поверхности молекул ДНК", - пишет источник.
Дефицит ферментов ТЕТ у клеток может привести к развитию рака. Эта зависимость стала очевидной после эксперимента с белыми кровяными тельцами мышей.
В рамках эксперимента два из трех ТЕТ-ферментов удалили. И за несколько недель у подопытных мышей развилась В-клеточная лимфома - заболевание, схожее с человеческой диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой.
Ученые полагают, что заболевание возникает в так называемых зародышевых центрах, где Т-клетки (другой тип лейкоцитов) собираются вместе с В-клетками, чтобы вырабатывать антитела.
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При изучении ДНК мышей, ученые обнаружили, что они скрутились в необычные формы со странными "узлами", которые чаще наблюдались в раковых клетках, чем в здоровых.
Чтобы определить, происходят ли такое же процессы у людей, нужно провести дополнительные исследования. Если эксперименты дадут положительные результаты, наука может разработать новые стратегии в лечении онкозаболеваний.
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