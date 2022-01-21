https://ru.sputnik.md/20220121/vliyayut-li-seti-5g-na-bezopasnost-poleta-na-samolete-mnenie-eksperta-48228443.html
Влияют ли сети 5G на безопасность авиаперелетов - мнение эксперта
Влияют ли сети 5G на безопасность авиаперелетов - мнение эксперта
Эксперт рассказал, почему представители авиапрома крайне обеспокоены влиянием сетей 5G на безопасность полетов на самолете.
2022-01-21T22:40+0200
2022-01-21T22:40+0200
2022-01-21T22:40+0200
общество
в мире
безопасность
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46740109_0:178:1712:1141_1920x0_80_0_0_ea9ed823ac765405dd53c527a5ef1f34.jpg
КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Представители авиационной промышленности считают, что частоты сети 5G могут оказать воздействие на бортовую электронику, поэтому распространение сотовых сетей этого типа вызывает серьезные опасения, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, его цитируют "Известия".Эксперт отмечает, что частоты сетей 5G очень близки к тем, которые используются на бортовом оборудовании воздушных судов.Эксперт подчеркнул необходимость проведения полного исследования проблемы, тестовых полетов, чтобы исключить влияние 5G на авиацию. Только после этого можно дальше развивать сотовые сети, подчеркнул Гусаров.Он полагает, что российские инженеры учтут все необходимые требования, чтобы авиация и сети 5G сосуществовали комфортно и не мешая друг другу."Речь о жизнях людей, нужно миллион раз проверить все и быть уверенными в безопасности пассажиров", — заключил Гусаров.Российские трансатлантические лайнеры также летают в зоне действия сетей этого типа, отмечает источник. Росавиация ранее направила авиакомпаниям рекомендации, согласно которым им следует изучить работу приборов самолетов в условиях действия сетей 5G.
https://ru.sputnik.md/20210924/grazhdanskuyu-aviatsiyu-moldovy-proverili-na-bezopasnost-45025262.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46740109_191:0:1712:1141_1920x0_80_0_0_369ad9b65a9d67aeab01d4e6a91a8655.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, безопасность, самолет
Влияют ли сети 5G на безопасность авиаперелетов - мнение эксперта
Эксперт рассказал, почему представители авиапрома крайне обеспокоены влиянием сетей 5G на безопасность полетов на самолете.
КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik.
Представители авиационной промышленности считают, что частоты сети 5G могут оказать воздействие на бортовую электронику, поэтому распространение сотовых сетей этого типа вызывает серьезные опасения, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, его цитируют "Известия"
.
Эксперт отмечает, что частоты сетей 5G очень близки к тем, которые используются на бортовом оборудовании воздушных судов.
"Эти частоты очень близки, но не пересекаются. Предполагается, что они могут повлиять на корректность данных радиовысотометра. Этот прибор посылает на землю сигнал, получает отражение и понимает, на какой высоте находится судно. Из-за сетей 5G сигнал может быть некорректным", — сказал Гусаров в беседе с телеканалом "360".
Эксперт подчеркнул необходимость проведения полного исследования проблемы, тестовых полетов, чтобы исключить влияние 5G на авиацию. Только после этого можно дальше развивать сотовые сети, подчеркнул Гусаров.
Он полагает, что российские инженеры учтут все необходимые требования, чтобы авиация и сети 5G сосуществовали комфортно и не мешая друг другу.
"Речь о жизнях людей, нужно миллион раз проверить все и быть уверенными в безопасности пассажиров", — заключил Гусаров.
Российские трансатлантические лайнеры также летают в зоне действия сетей этого типа, отмечает источник. Росавиация ранее направила авиакомпаниям рекомендации, согласно которым им следует изучить работу приборов самолетов в условиях действия сетей 5G.