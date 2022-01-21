https://ru.sputnik.md/20220121/vliyayut-li-seti-5g-na-bezopasnost-poleta-na-samolete-mnenie-eksperta-48228443.html

Влияют ли сети 5G на безопасность авиаперелетов - мнение эксперта

Влияют ли сети 5G на безопасность авиаперелетов - мнение эксперта

Эксперт рассказал, почему представители авиапрома крайне обеспокоены влиянием сетей 5G на безопасность полетов на самолете.

2022-01-21T22:40+0200

2022-01-21T22:40+0200

2022-01-21T22:40+0200

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КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. Представители авиационной промышленности считают, что частоты сети 5G могут оказать воздействие на бортовую электронику, поэтому распространение сотовых сетей этого типа вызывает серьезные опасения, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, его цитируют "Известия".Эксперт отмечает, что частоты сетей 5G очень близки к тем, которые используются на бортовом оборудовании воздушных судов.Эксперт подчеркнул необходимость проведения полного исследования проблемы, тестовых полетов, чтобы исключить влияние 5G на авиацию. Только после этого можно дальше развивать сотовые сети, подчеркнул Гусаров.Он полагает, что российские инженеры учтут все необходимые требования, чтобы авиация и сети 5G сосуществовали комфортно и не мешая друг другу."Речь о жизнях людей, нужно миллион раз проверить все и быть уверенными в безопасности пассажиров", — заключил Гусаров.Российские трансатлантические лайнеры также летают в зоне действия сетей этого типа, отмечает источник. Росавиация ранее направила авиакомпаниям рекомендации, согласно которым им следует изучить работу приборов самолетов в условиях действия сетей 5G.

https://ru.sputnik.md/20210924/grazhdanskuyu-aviatsiyu-moldovy-proverili-na-bezopasnost-45025262.html

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