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Военный эксперт: Россия больше не намерена терпеть войска НАТО в Румынии
© AFP 2021 / Daniel MihailescuСолдаты НАТО в Румынии
© AFP 2021 / Daniel Mihailescu
МИД РФ, депутат Госдумы и военный аналитик обосновали необходимость возвращения Североатлантического альянса к состоянию 1997 года.
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Одним из пунктов в российских предложениях по гарантиям безопасности является вывод сил и вооружений НАТО с территории Болгарии и Румынии. Об этом 21 января сообщил МИД России.
Внешнеполитическое ведомство РФ ответило на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
"Один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в заявлении российского МИД для прессы.
В Молдове многие наблюдатели со всей серьезностью относятся к озабоченности России иностранным военным присутствием на территории соседней Румынии.
"Руководство России рассматривает ситуацию, существовавшую на 1997 год, как некую реперную точку, после которой в НАТО было принято достаточно большое количество стран Восточной Европы, в том числе Румыния и Болгария, - говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Госдумы, зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров. - И все это, конечно, не способствовало сохранению баланса сил и устойчивости системы безопасности в Европе".
Туров указывает на то, что изначальные договоренности о нерасширении НАТО постоянно игнорируются Альянсом, как и интересы национальной безопасности России.
Кроме того, говорит Туров, в последние годы Соединенные штаты в одностороннем порядке вышли из целого ряда договоров, обеспечивавших определенный военный паритет.
"Есть один документ ОБСЕ, подписанный в том числе и США, в котором закреплено положение, что любая блоковая военно-техническая помощь той или иной стране не должна угрожать безопасности других стран, в первую очередь соседних. В то же время с 2016 года в доктринальных документах НАТО вновь (со времен Холодной войны) прописан пункт об "объекте", от которого нужно обеспечивать "безопасность" членов Альянса. "Объект" этот – Россия", - говорит депутат Государственной Думы.
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Туров подчеркивает: предложения, вынесенные Российской Федерацией на обсуждение с США и НАТО, направлены на формирование "справедливой, устойчивой системы безопасности в Европе и во всем мире".
На озвученные российским внешнеполитическим ведомством предложения уже последовала реакция МИД Румынии. Внешнеполитическое ведомство усмотрело в них "несоответствие реальному положению дел" и свидетельство "агрессивного поведения России в Восточной Европе".
В сегодняшней Румынии немало тех, кто придерживается принципиально иной точки зрения. Среди них бывший министр иностранных дел Румынии, ныне эксперт в области безопасности Адриан Северин.
"Для меня совершенно очевидно, что Россия крайне заинтересована в установлении баланса сил в Европе и настаивает на том, что обеспечивать чью-то безопасность за счет ослабления позиций и без учета интересов других стран – неприемлемо. И в этом смысле я разделяю российскую точку зрения", - заявил Северин в интервью Sputnik Молдова.
Интересно, что экс-глава румынского МИД не исключает, что в диалоге с США и НАТО Россия изначально "завышает" требования, дабы ускорить достижения итогового компромисса. Северин не берется предсказать ответ руководства Соединенных штатов и Альянса, но в одном убежден твердо: "Война никому не нужна".
Российский военный эксперт Александр Хроленко уверен, что Российскую Федерацию "не пугает военная мощь стран, принятых в НАТО после 1997 года". Настораживать должно, по его мнению, другое.
"Страны, принятые в НАТО после распада Советского Союза, являются не более чем инструментом для достижения целей, которые преследуют Соединенные Штаты. Все 14 государств - Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония – не вызывают ассоциаций с некой военной мощью, не правда ли? Они изначально нужны США только как плацдарм для того, чтобы подкрасться на мягких лапах к главной цели – России", - утверждает Хроленко.
Если говорить конкретно о Румынии, то, по мнению эксперта, она может служить одной из самых убедительных иллюстраций к сказанному выше.
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"Динамика иностранного военного присутствия на территории Румынии - одна из самых высоких в Восточной Европе. Когда-то все началось с единственного аэродрома, а теперь в стране размещены базы НАТО, разведывательные центры, подразделения спецназа. В Румынии базируются боевые беспилотники, на ее аэродромах регулярно совершают посадки американские стратегические бомбардировщики", - перечисляет Хроленко.
Эксперт особо подчеркивает, что на румынской территории в рамках системы ПРО размещены пусковые установки двойного назначения, помимо противоракет способные запускать "Томагавки" в том числе и с ядерными боеголовками. Теоретически, запущенные из Румынии крылатые ракеты способны атаковать цели на Урале, а российский Крым для них – и вовсе "как на ладони".
До поры до времени, утверждает Хроленко, Российская Федерации терпела подобный расклад сил в Румынии и Восточной Европе в целом, "но терпение лопнуло".
"Нужно понимать, что когда руководство России устами главы МИД Сергея Лаврова говорит о том, что РФ (если ее предложения будут отвергнуты) оставляет за собой право поступать "по собственному усмотрению", то имеются ввиду совершенно конкретные технологические, военно-технические разработки, а также планы Генштаба РФ. И сегодня главное требование России - вывод иностранных войск НАТО с территории всех стран Восточной Европы", - заявил российский военный эксперт в интервью Sputnik Молдова.
Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.
В пятницу, 21 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что американская сторона обещала на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские инициативы по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прошедшей в Женеве.