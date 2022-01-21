https://ru.sputnik.md/20220121/vrach-polozhitelnyy-effekt-omikron-48197269.html

Врач назвал положительный эффект штамма коронавируса "омикрон"

Врач назвал положительный эффект штамма коронавируса "омикрон"

Специалист отметил, что у штамма "омикрон" есть положительные стороны. 21.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-21T10:27+0200

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2022-01-21T10:37+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Распространение штамма коронавируса "омикрон" можно считать "плюсом", поскольку он быстро вытеснит предыдущие, в том числе высоколетальную "дельту". Об этом заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Он также призывал не акцентировать внимание на количестве заразившихся. По его мнению, следует сосредоточиться на дифференциации диагноза на ранних этапах заболевания. Жемчугов подчеркнул, что важно уже в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса "дельта" или "омикрон". Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким "омикроном" амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ru.sputnik.md/20220120/onischenko-sroki-zaversheniya-pandemii-48181810.html

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в мире, врач