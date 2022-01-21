https://ru.sputnik.md/20220121/vyvod-nato-bolgaria-rumynia-48203260.html

Предложения РФ по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Предложения РФ по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Предложения РФ по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

2022-01-21T12:15+0200

2022-01-21T12:15+0200

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нато

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КИШИНЕВ, 21 янв– Sputnik. Одним из пунктов в российских предложениях по гарантиям безопасности является вывод сил и вооружений НАТО с территории Болгарии и Румынии, сообщает МИД России.В российском министерстве ответили на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Один из вопросов касался значения требований России по безопасности для Болгарии и Румынии."Упомянутый вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.

https://ru.sputnik.md/20220112/yokhannis-kontingent-nato-rumynia-47959103.html

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