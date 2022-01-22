https://ru.sputnik.md/20220122/gazovyy-krizis-rost-tarifov-novye-ogranicheniya-itogi-nedeli-moldova-48237102.html

Газовый кризис, рост тарифов и новые ограничения: итоги недели в Молдове

Газовый кризис, рост тарифов и новые ограничения: итоги недели в Молдове

Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.

2022-01-22T12:56+0200

2022-01-22T12:56+0200

2022-01-22T13:07+0200

радио

молдова

кризис

тариф

ограничения

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/16/48237782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec0b4c7143d1039c41ad5fee7d3c5e05.jpg

Одним из пунктов в российских предложениях по гарантиям безопасности является вывод сил и вооружений НАТО с территории Болгарии и Румынии. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Выполнит ли НАТО требования официальной Москвы, и как Молдове сохранить свой конституционный статус военного нейтралитета? Эти вопросы прокомментировали военный эксперт Александр Хроленко, депутат Госдумы России, зампред Комитета по делам СНГ Артем Туров и известный румынский политик, в прошлом министр иностранных дел Румынии Адриан Северин.К другим темам. Почему предприятие "Молдовагаз" вновь требует поднять цены на голубое топливо, не приведет ли это к социальной катастрофе в Молдове? В Молдове запретят вход без ковид-сертификата в большинство закрытых помещений: насколько это вписывается в процедуру соблюдения прав человека в Молдове? Эти и другие вопросы обсуждают обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, видео, кризис, тариф, ограничения, газ