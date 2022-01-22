https://ru.sputnik.md/20220122/gde-v-kishineve-22-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48234775.html

Где в Кишиневе 22 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 22 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-22T10:19+0200

2022-01-22T10:19+0200

2022-01-22T10:46+0200

коронавирус

кишинев

мобильный пункт

вакцинация

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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 22 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Ботаника на проспект Траян и будет находиться у бара Bulvar.Автобус расположился на Рышкановке, на пересечении Московского проспекта с улицей Мирон Костин, рядом с Мемориальным комплексом "Сыновьям Родины - Вечная память".Где будут находиться пункты вакцинации 23 январяТроллейбус отправится в сектор Буюканы на улицу Каля Ешилор и будет находиться у парка "Алунелул".Автобус поедет в Центр на улицу Армянская и будет стоять у входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html

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2022

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кишинев, мобильный пункт, вакцинация