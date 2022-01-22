https://ru.sputnik.md/20220122/germanii-predsedately-khristiansko-demokraticheskogo-soyuz-48239807.html

В Германии избрали нового председателя Христианско-демократического союза

В Германии избрали нового председателя Христианско-демократического союза

В Германии избрали нового председателя Христианско-демократического союза - им стал Фридрих Мерц

2022-01-22T17:50+0200

2022-01-22T17:50+0200

2022-01-22T17:51+0200

в мире

германия

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии стал Фридрих Мерц, передает РИА Новости. Его избрали в ходе онлайн-съезда 95% голосов, трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.Мерц стал третьим председателем ХДС чуть более чем за три года после того, как Ангела Меркель ушла с поста лидера партии в 2018 году после 18 лет работы. Мерц дважды пытался стать председателем ХДС - в декабре 2018 года и в январе 2021 года.В декабре кандидатура Мерца в председатели партии была утверждена по итогам первого в истории ХДС опроса членов. Он сменил на посту председателя партии Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в германский бундестаг в 2021 году.Бывший глава фракции ХДС в бундестаге ФРГ, покинувший политику не в последнюю очередь из-за разногласий с Меркель, Мерц активно занимался бизнесом, работал лоббистом в крупных компаниях и концернах ФРГ. С 2018 года он вновь занимается политикой.В своей предвыборной речи на съезде Мерц жестко атаковал канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил канцлера в фактическом бездействии в связи с кризисом в сфере безопасности в Европе. По словам Мерца, Шольц до сих пор не совершил визита ни в Москву, ни в Вашингтон, в то время как любой из его предшественников на посту главы правительства, начиная с середины 70-х годов прошлого века, активно участвовал бы в международном урегулировании, выдвигал бы инициативы и общался бы с международными партнерами.У нового лидера ХДС сложились сложные отношения с бывшим канцлером ФРГ Меркель. Как сообщили ранее немецкие СМИ, Меркель ответила отказом на приглашение Мерца поужинать, отказалась от подобной встречи с Мерцем и протеже экс-канцлера, бывшая председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Как сообщило агентство dpa, Меркель также отвергла идею о том, чтобы занять пост почетного председателя партии.Меркель в течение 18 лет возглавляла Христианско-демократической союз (ХДС), четыре раза подряд привела партию к победе на выборах в бундестаг Германии.

https://ru.sputnik.md/20211229/protesty-germania-47625517.html

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