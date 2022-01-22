https://ru.sputnik.md/20220122/kishinev-uchebnye-zavedeniy-uroki-ochno-48241910.html

В примэрии Кишинева рассказали, в каких учебных заведениях уроки будут проходить очно

В примэрии Кишинева рассказали, в каких учебных заведениях уроки будут проходить очно

Столичная ЧКОЗ предусмотрела определенных послабления для детей с особыми потребностями.

2022-01-22T18:25+0200

2022-01-22T18:25+0200

2022-01-22T18:34+0200

дети

чрезвычайное положение

образование

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кишинев

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Кишиневская муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение позволить детям с особыми потребностями частично обучаться очно в условиях жестких ограничений, обусловленных режимом ЧП в здравоохранении республики."В специализированных образовательных учреждениях Комиссия разрешает организацию учебного процесса с физическим присутствием, исходя из площади класса, определенного числа учащихся и со строгим соблюдением норм общественного здоровья", - говорится в пункте 8 решения Комиссии.Кроме того, в свете перевода учебных заведений на дистанционное обучение муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила организовать для занимающихся онлайн учеников доставку питания на дом.Также решением Комиссии на период жестких ограничительных мер введено 50% освобождение от установленной платы для коммерческих подразделений в области HoReCa.

https://ru.sputnik.md/20220122/kishinevskie-shkolniki-na-distantsionke-poluchat-edu-s-dostavkoy-na-dom-48238337.html

кишинев

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2022

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дети, чрезвычайное положение, образование, кишинев