https://ru.sputnik.md/20220122/kishinevskie-shkolniki-na-distantsionke-poluchat-edu-s-dostavkoy-na-dom-48238337.html

Кишиневские школьники на "дистанционке" получат еду с доставкой на дом

Кишиневские школьники на "дистанционке" получат еду с доставкой на дом

Столичная Чрезвычайная комиссия уточнила правила в связи с режимом ЧП в здравоохранении.

2022-01-22T14:04+0200

2022-01-22T14:04+0200

2022-01-22T14:05+0200

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. В свете перевода учебных заведений на дистанционное обучение муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила организовать для занимающихся онлайн учеников доставку питания на дом. Эту задачу поручено решить Главному управлению образования Кишинева.Кроме того, решением Комиссии на период жестких ограничительных мер введено 50% освобождение от установленной платы для коммерческих подразделений в области HoReCa.Помимо этого, доступ в первичные медицинские учреждения будет осуществляться на основании предварительной записи, за исключением срочных медико-хирургических случаев и вакцинации против COVID-19.Также временно прекращается прием граждан и ограничивается их доступ в подразделения органов муниципального публичного управления. Рассмотрение обращений будет осуществляться по почте, электронной почте или телефону.Муниципальная комиссия рекомендует горожанам носить маски в открытых пространствах Кишинева и требует обязательного их использования в закрытых помещениях, в общественном транспорте и на остановках.

https://ru.sputnik.md/20220119/reshenie-komissii-v-kishineve-vvedeny-novye-antikovidnye-ogranicheniya-48158066.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, примэрия, учащиеся, ограничения, еда, доставка