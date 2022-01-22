https://ru.sputnik.md/20220122/litva-dopusk-rabota-sotrudnik-bessimptomnyy-covid-48235741.html

В Литве допустили к работе сотрудников с бессимптомным течением COVID

В Литве допустили к работе сотрудников с бессимптомным течением COVID

Закон вступает в силу в понедельник, 24 января. 22.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-22T13:33+0200

2022-01-22T13:33+0200

2022-01-22T13:33+0200

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литва

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. В Литве разрешена работа контактным образом сотрудникам жизненно важных сфер, у которых COVID-19 протекает бессимптомно, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на закон, подписанный министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, передает РИА Новости."Работники жизненно важных областей смогут работать контактным образом, даже перенося COVID-19 бессимптомно или после контакта с зараженными… В законе, подписанном министром, предусматривается, что он будет действовать для обязанных непрерывно работать контактным образом, если из-за большого количества болеющих COVID-19 работников, выполняющих жизненно важные государственные функции, невозможно обеспечить осуществление жизненно важных функций государства", - говорится в сообщении.От обязательного карантина и самоизоляции будут освобождены сотрудники целого ряда предприятий и организаций в сфере энергетики, финансов, транспорта, здравоохранения, соцзащиты, охраны правопорядка и других сфер. Сотрудников обязуют носить респираторы не ниже уровня FFP2 или KN95. Отмечается, что закон вступит в силу с понедельника, 24 января.В Литве в последние несколько дней зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявлено 6478 заражений, а накануне было зарегистрировано 7057 новых случаев коронавируса, что является максимумом с начала пандемии.

https://ru.sputnik.md/20220121/mediki-16-tysyach-leev-zarazhenie-covid-48211120.html

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