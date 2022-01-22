https://ru.sputnik.md/20220122/mer-kishinev-privilsya-bustern-vaktsina-48240279.html
Мэр Кишинева привился бустерной дозой и призвал горожан вакцинироваться
Мэр Кишинева привился бустерной дозой и призвал горожан вакцинироваться
Фото: Столичный градоначальник пытается собственным примером продвигать идею коллективного иммунитета.
2022-01-22T16:35+0200
2022-01-22T16:35+0200
2022-01-22T16:35+0200
кишинев
ион чебан
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором ему делают бустерную дозу вакцины против коронавируса.Мэр столицы также напомнил, что на территории муниципалитета работают 70 пунктов вакцинации и что в Кишиневе "самый высокий уровень иммунизации в стране".В настоящее время в молдавской столице доступны следующие сыворотки: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac. Прививку от COVID-19 можно поставить без всякой предварительной записи, при себе необходимо иметь только удостоверение личности.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220122/gde-v-kishineve-22-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48234775.html
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кишинев, ион чебан, вакцинация, ревакцинация
Мэр Кишинева привился бустерной дозой и призвал горожан вакцинироваться
Столичный градоначальник пытается собственным примером продвигать идею коллективного иммунитета.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором ему делают бустерную дозу вакцины против коронавируса.
"Примэрия Кишинева создала все условия для того, чтобы у каждого была возможность безопасно пройти вакцинацию в любой день", - написал градоначальник.
Мэр столицы также напомнил, что на территории муниципалитета работают 70 пунктов вакцинации и что в Кишиневе "самый высокий уровень иммунизации в стране".
В настоящее время в молдавской столице доступны следующие сыворотки: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca, Sinopharm и CoronaVac/Sinovac.
Прививку от COVID-19 можно поставить без всякой предварительной записи, при себе необходимо иметь только удостоверение личности.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.