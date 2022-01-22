https://ru.sputnik.md/20220122/mery-anti-covid-stolitse-preduprezhdeniya-politsii-i-prizyv-vaktsinirovatsya-ot-spasateley-48240428.html

Меры анти-COVID: предупреждения полиции и призыв вакцинироваться от спасателей

Меры анти-COVID: предупреждения полиции и призыв вакцинироваться от спасателей

Мероприятия инспирированы резко возросшим числом случаев заражения ковидом в стране.

2022-01-22T17:14+0200

2022-01-22T17:14+0200

2022-01-22T17:43+0200

коронавирус

кишинев

вакцинация

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям проводит мероприятия по информированию граждан о необходимости соблюдения мер защиты от COVID-19, а также о важности вакцинации."Сегодня, 22 января, сотрудники ГИЧС патрулируют самые оживленные улицы в центре Кишинева и с помощью громкоговорителей призывают сограждан пройти курс вакцинации, разъясняя, почему эта мера крайне необходима в условиях пандемии коронавируса", - сообщает официальный интернет-ресурс ведомства. Работники ГИЧС также раздают прохожим печатные информационные материалы, разъясняющие важность ношения защитных масок, соблюдения социальной дистанции и напоминающие о важности личной гигиены.Отметим, что к спасателям в субботу присоединились и сотрудники столичного Управления полиции, которые контролируют ситуацию в районе Центрального рынка Кишинева, где в выходной день наблюдается большое скопление людей.Сообщается, что Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил свою информационную кампанию в свете резко возросшего в стране количества случаев заражения коронавирусом и быстрого распространения штамма "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html

кишинев

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, вакцинация, генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям