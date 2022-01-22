https://ru.sputnik.md/20220122/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48242101.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-22T20:02+0200

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 2447 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 22 случая "импорта" инфекции: восемь – из Украины, пять – из Румынии, по два - из Германии и Египта, по одному - из Турции, Сербии, Великобритании, Италии и России.За минувшие сутки проведено 10 663 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 407 003.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 158 случаев инфицирования: 37 – у врачей, 78 – у медсестер, 43 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1856 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 161 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).В то же время за сутки выздоровел 735 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 370 505.Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 513.

https://ru.sputnik.md/20220122/mer-kishinev-privilsya-bustern-vaktsina-48240279.html

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2022

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в молдове, минздрав, статистика