https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html
В Молдове резко подорожал метан
В Молдове резко подорожал метан
На автозаправочных станциях Молдовы существенно выросла цена на сжатый природный газ.
2022-01-22T12:24+0200
2022-01-22T12:24+0200
2022-01-22T12:31+0200
общество
в молдове
подорожание
азс
газ
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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики до 17,60 лея за литр.Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу.Таким образом, 22 января на автозаправочных станция Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Следует отметить, что метан используется в автомобилях, и многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают его из соображений экономии.Предыдущее подорожание метана произошло 10 ноября, когда с 12, 8 лея цена достигла 14 леев за литр.
https://ru.sputnik.md/20220121/toplivo-nare-tseny-48202367.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, подорожание, азс, газ
В Молдове резко подорожал метан
12:24 22.01.2022 (обновлено: 12:31 22.01.2022)
На автозаправочных станциях Молдовы существенно выросла цена на сжатый природный газ.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики до 17,60 лея за литр.
Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу.
"В условиях повышения закупочной стоимости природного газа компания Transautogaz объявляет об изменении цены на сжатый природный газ (метан) с 22 января 2022 года по всей сети газозаправочных станций", - говорится в сообщении молдавского дистрибьютора.
Таким образом, 22 января на автозаправочных станция Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.
Следует отметить, что метан используется в автомобилях, и многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают его из соображений экономии.
Предыдущее подорожание метана произошло 10 ноября, когда с 12, 8 лея цена достигла 14 леев за литр.