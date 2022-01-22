https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html

В Молдове резко подорожал метан

В Молдове резко подорожал метан

На автозаправочных станциях Молдовы существенно выросла цена на сжатый природный газ.

2022-01-22T12:24+0200

2022-01-22T12:24+0200

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики до 17,60 лея за литр.Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу.Таким образом, 22 января на автозаправочных станция Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Следует отметить, что метан используется в автомобилях, и многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают его из соображений экономии.Предыдущее подорожание метана произошло 10 ноября, когда с 12, 8 лея цена достигла 14 леев за литр.

https://ru.sputnik.md/20220121/toplivo-nare-tseny-48202367.html

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2022

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в молдове, подорожание, азс, газ