https://ru.sputnik.md/20220122/omikron-50-mutatsiy-pervonachalnyy-shtamm-48239019.html

У "омикрона" более 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом

У "омикрона" более 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом

Штамм "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом COVID-19

2022-01-22T15:19+0200

2022-01-22T15:19+0200

2022-01-22T16:01+0200

коронавирус

штаммы

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Штамм "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом COVID-19, передает РИА Новости. Этот факт, с одной стороны, позволяет ему быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период, но с другой, вирус теперь предпочитает размножаться в "верхних дыхательных путях", а не в легких, рассказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.Он объяснил, что COVID-19, как и большинство других вирусов, представляет собой белковый шарик, который хранит внутри свою генетическую информацию - "инструкцию по сборке". Кроме того, шарик коронавируса покрыт шипами (S-белками), которые помогают ему проникать внутрь клеток."Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновой кислоты - ред.), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", - пояснил эксперт."Доминантный "омикрон" содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (коронавируса – ред.), а из них больше 10 - на "фрагмент-хищник", которым вирус взаимодействует с "клеткой-жертвой". Причем часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть мутаций "прячет" S-белок "омикрона" от антител, которые образовались после болезни или вакцинации. По всей видимости, еще часть мутаций направлена на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку", - объяснил он.Это привело к тому, что в случае с "омикроном" инкубационный период сократился до 3 дней (против 5 дней у исходного уханьского вируса и 4,5 дней у "дельты"). "Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", - отметил эксперт.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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