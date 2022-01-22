Подготовка к Лунному Новому году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии

Люди проходят под праздничной выставкой возле торгового центра в преддверии Лунного Нового года в Бангкоке.
Люди проходят под праздничной выставкой возле торгового центра в преддверии Лунного Нового года в Бангкоке.
Украшение в форме тигра изображено перед празднованием китайского Лунного Нового года в саду Ю.
Украшение в форме тигра изображено перед празднованием китайского Лунного Нового года в саду Ю.
Рабочий ухаживает за цветущими персиками к предстоящему лунному Новому году в саду в Ханое.
Рабочий ухаживает за цветущими персиками к предстоящему лунному Новому году в саду в Ханое.
Покупатель смотрит на украшения для китайского Лунного Нового года, выставленные на прилавке рынка в Пекине.
Покупатель смотрит на украшения для китайского Лунного Нового года, выставленные на прилавке рынка в Пекине.
Исполнители традиционной китайской оперы из труппы Сай Йонг Хонг собираются за кулисами перед выступлением.
Исполнители традиционной китайской оперы из труппы Сай Йонг Хонг собираются за кулисами перед выступлением.
Мужчина отдыхает возле храма, украшенного к предстоящему Лунному Новому году Тигра в районе Чайнатаун в Сингапуре.
Мужчина отдыхает возле храма, украшенного к предстоящему Лунному Новому году Тигра в районе Чайнатаун в Сингапуре.
Рабочие завершают работу над статуэткой фонаря "Бог удачи".
Рабочие завершают работу над статуэткой фонаря "Бог удачи".
Традиционные китайские танцоры со львами выступают во время празднования приближающегося Лунного Нового года.
Традиционные китайские танцоры со львами выступают во время празднования приближающегося Лунного Нового года.
Женщина держит украшение к предстоящему лунному Новому году или празднику Тет.
Женщина держит украшение к предстоящему лунному Новому году или празднику Тет.
Люди проходят мимо праздничных фонарей в парке Ямаситачо в Иокогаме.
Люди проходят мимо праздничных фонарей в парке Ямаситачо в Иокогаме.
На этом снимке, сделанном 15 января 2022 года, изображена молодежь, репетирующая танец льва в Богоре.
На этом снимке, сделанном 15 января 2022 года, изображена молодежь, репетирующая танец льва в Богоре.
Мальчик демонстрирует каллиграфический оттиск, посвященный приближающемуся китайскому Лунному Новому году Тигра.
Мальчик демонстрирует каллиграфический оттиск, посвященный приближающемуся китайскому Лунному Новому году Тигра.
Черепаха проходит перед дайверами, исполняющими танец подводного льва в аквариуме KLCC.
Черепаха проходит перед дайверами, исполняющими танец подводного льва в аквариуме KLCC.
Мужчина позирует перед магазином украшений в старом квартале Ханоя.
Мужчина позирует перед магазином украшений в старом квартале Ханоя.