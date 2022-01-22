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Подготовка к Лунному Новому году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии
Подготовка к Лунному Новому году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии
Подготовка к Лунному Новому году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии
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фото, фото, новый год, восток

Подготовка к Лунному Новому году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии

20:25 22.01.2022 (обновлено: 20:31 22.01.2022)
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Подготовка к Лунному Новому году - отдельное событие для жителей Востока.
© AFP 2021 / Jack Taylor

Люди проходят под праздничной выставкой возле торгового центра в преддверии Лунного Нового года в Бангкоке.

Люди проходят под праздничной выставкой возле торгового центра в преддверии Лунного Нового года в Бангкоке. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Jack Taylor

Люди проходят под праздничной выставкой возле торгового центра в преддверии Лунного Нового года в Бангкоке.

© REUTERS / Aly Song

Украшение в форме тигра изображено перед празднованием китайского Лунного Нового года в саду Ю.

Украшение в форме тигра изображено перед празднованием китайского Лунного Нового года в саду Ю. - Sputnik Молдова
2/14
© REUTERS / Aly Song

Украшение в форме тигра изображено перед празднованием китайского Лунного Нового года в саду Ю.

© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Рабочий ухаживает за цветущими персиками к предстоящему лунному Новому году в саду в Ханое.

Рабочий ухаживает за цветущими персиками к предстоящему лунному Новому году в саду в Ханое. - Sputnik Молдова
3/14
© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Рабочий ухаживает за цветущими персиками к предстоящему лунному Новому году в саду в Ханое.

© REUTERS / Tingshu Wang

Покупатель смотрит на украшения для китайского Лунного Нового года, выставленные на прилавке рынка в Пекине.

Покупатель смотрит на украшения для китайского Лунного Нового года, выставленные на прилавке рынка в Пекине. - Sputnik Молдова
4/14
© REUTERS / Tingshu Wang

Покупатель смотрит на украшения для китайского Лунного Нового года, выставленные на прилавке рынка в Пекине.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Исполнители традиционной китайской оперы из труппы Сай Йонг Хонг собираются за кулисами перед выступлением.

Исполнители традиционной китайской оперы из труппы Сай Йонг Хонг собираются за кулисами перед выступлением. - Sputnik Молдова
5/14
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Исполнители традиционной китайской оперы из труппы Сай Йонг Хонг собираются за кулисами перед выступлением.

© AFP 2021 / Roslan Rahman

Мужчина отдыхает возле храма, украшенного к предстоящему Лунному Новому году Тигра в районе Чайнатаун ​​в Сингапуре.

Мужчина отдыхает возле храма, украшенного к предстоящему Лунному Новому году Тигра в районе Чайнатаун ​​в Сингапуре. - Sputnik Молдова
6/14
© AFP 2021 / Roslan Rahman

Мужчина отдыхает возле храма, украшенного к предстоящему Лунному Новому году Тигра в районе Чайнатаун ​​в Сингапуре.

© AFP 2021 / Roslan Rahman

Рабочие завершают работу над статуэткой фонаря "Бог удачи".

Рабочие завершают работу над статуэткой фонаря &quot;Бог удачи&quot;. - Sputnik Молдова
7/14
© AFP 2021 / Roslan Rahman

Рабочие завершают работу над статуэткой фонаря "Бог удачи".

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Традиционные китайские танцоры со львами выступают во время празднования приближающегося Лунного Нового года.

Традиционные китайские танцоры со львами выступают во время празднования приближающегося Лунного Нового года. - Sputnik Молдова
8/14
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Традиционные китайские танцоры со львами выступают во время празднования приближающегося Лунного Нового года.

© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Женщина держит украшение к предстоящему лунному Новому году или празднику Тет.

Женщина держит украшение к предстоящему лунному Новому году или празднику Тет. - Sputnik Молдова
9/14
© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Женщина держит украшение к предстоящему лунному Новому году или празднику Тет.

© AFP 2021 / Philip Fong

Люди проходят мимо праздничных фонарей в парке Ямаситачо в Иокогаме.

Люди проходят мимо праздничных фонарей в парке Ямаситачо в Иокогаме. - Sputnik Молдова
10/14
© AFP 2021 / Philip Fong

Люди проходят мимо праздничных фонарей в парке Ямаситачо в Иокогаме.

© AFP 2021 / Aditya Aji

На этом снимке, сделанном 15 января 2022 года, изображена молодежь, репетирующая танец льва в Богоре.

На этом снимке, сделанном 15 января 2022 года, изображена молодежь, репетирующая танец льва в Богоре. - Sputnik Молдова
11/14
© AFP 2021 / Aditya Aji

На этом снимке, сделанном 15 января 2022 года, изображена молодежь, репетирующая танец льва в Богоре.

© AFP 2021 / Sam Yeh

Мальчик демонстрирует каллиграфический оттиск, посвященный приближающемуся китайскому Лунному Новому году Тигра.

Мальчик демонстрирует каллиграфический оттиск, посвященный приближающемуся китайскому Лунному Новому году Тигра. - Sputnik Молдова
12/14
© AFP 2021 / Sam Yeh

Мальчик демонстрирует каллиграфический оттиск, посвященный приближающемуся китайскому Лунному Новому году Тигра.

© REUTERS / Hasnoor Hussain

Черепаха проходит перед дайверами, исполняющими танец подводного льва в аквариуме KLCC.

Черепаха проходит перед дайверами, исполняющими танец подводного льва в аквариуме KLCC. - Sputnik Молдова
13/14
© REUTERS / Hasnoor Hussain

Черепаха проходит перед дайверами, исполняющими танец подводного льва в аквариуме KLCC.

© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Мужчина позирует перед магазином украшений в старом квартале Ханоя.

Мужчина позирует перед магазином украшений в старом квартале Ханоя. - Sputnik Молдова
14/14
© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Мужчина позирует перед магазином украшений в старом квартале Ханоя.

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