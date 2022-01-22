https://ru.sputnik.md/20220122/pogodnye-rekordy-moldovy-22-yanvarya-48225378.html
Погодные рекорды Молдовы 22 января
Погодные рекорды Молдовы 22 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-22T00:02+0200
2022-01-22T00:02+0200
2022-01-22T00:02+0200
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рекорды
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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 22 января был зарегистрирован почти шесть десятилетий лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –20,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 22 января зарегистрировали в 1956 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,6 градуса.
https://ru.sputnik.md/20210119/ledovaya-fantasmfgoria-baykal-33300445.html
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 22 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 22 января был зарегистрирован почти шесть десятилетий лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –20,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 22 января зарегистрировали в 1956 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,6 градуса.