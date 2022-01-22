https://ru.sputnik.md/20220122/poka-vse-spali-uspeshnye-ispytaniya-konvasel-pravila-vezda-v-egipet-i-covid-v-mire-48232978.html

Пока все спали: успешные испытания "Конвасэл", правила въезда в Египет и COVID в мире

Пока все спали: успешные испытания "Конвасэл", правила въезда в Египет и COVID в мире

Пока все спали: успешные испытания "Конвасэл", правила въезда в Египет и COVID в мире

2022-01-22T08:39+0200

2022-01-22T08:39+0200

2022-01-22T08:40+0200

египет

вакцина

испытания

правила въезда

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" Федерального медико-биологического агентства в ходе клинических исследований показала, что формирует у человека подтвержденный иммунитет, передает РИА Новости. Ни у одного из добровольцев не был диагностирован коронавирус.Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины "Конвасэл" против COVID-19."Результаты клинического исследования показали, что вакцинация препаратом "Конвасэл" формирует у человека подтвержденный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции, рост титров специфических антител класса IgG против белка N, пролиферацию специфически активируемых CD4+ Т-клеток и антителозависимую цитотоксичность и внутриклеточную вирус-нейтрализацию. Ни один из добровольцев, получивших вакцину, за все время наблюдения не заболел COVID-19",- говорится в сообщении пресс-службы Федерального медико-биологического агентства России.Вакцину планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге.Египет обновил правила въездаВ субботу вступают в силу новые правила въезда в Египет, передает РИА Новости. Согласно новым условиям въезда, турист может предъявить по прибытии сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или же ID NOW. Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до прилета, данное правило не касается детей младше 12 лет. Ранее для въезда в Египет требовалось предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия в страну. При отсутствии этих документов имелась возможность сдать ПЦР-тест по прибытии в аэропорты курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада за 30 долларов, при этом необходимо было переждать карантин до получения результата.По прибытии на курорты Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор, Асуан туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Экспресс-тесты будут взяты в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте.В Египте принимаются документы о прививке вакцинами, одобренными ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, в том числе препаратами "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 346 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 346 миллионов 461 тысяч 519. Скончались 5 584 938 человек. Применены свыше 9 773 631 592 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (70 210 920). Следом идут Индия (38 903 731) и Бразилия (23 766 499).Во Франции, согласно предоставленным данным, всего выявили 16 116 748 случая, в Великобритании- 15 816 328, в Турции – 10 808 770, в России – 10 804 032 случаев заражения, на Украине – 4 003 280, в Румынии – 1 983 670.В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 3971 новый случай инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 404 556.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 501.

https://ru.sputnik.md/20220120/rossiya-voz-vaktsina-sputnik-48183372.html

https://ru.sputnik.md/20220121/rumyniya-moldova-krasnaya-zona-48204899.html

https://ru.sputnik.md/20220121/stali-izvestny-simptomy-omikrona-skhozhie-s-rotavirusom-48227259.html

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египет, вакцина, испытания, правила въезда