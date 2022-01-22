https://ru.sputnik.md/20220122/poysik-shkolu-zhizni-pravitelstvo-pas-ne-zakanchivalo-48201670.html

Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало

Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало

Экономический эксперт высказывает свое мнение о причинах перманентного экономического кризиса в Молдове.

2022-01-22T08:00+0200

2022-01-22T08:00+0200

2022-01-22T08:57+0200

радио

молдова

кризис

чп

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Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало

Пенять на внешние факторы как на причины затяжного кризиса в стране удобно, но не совсем честно – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист Михаил Пойсик."Школа жизни – это школа капитанов", пели когда-то в известной песне. Проблема в том, что такую школу жизни члены нового правительства не заканчивали, утверждает экономист."Люди работали в неправительственных организациях, писали отчеты, прочли учебник Самуэльсона "Либеральная экономика", но понятия о реальной экономике не имеют. В этом трагизм. Не зря говорили в вузе – забудьте все, чему учили вас в школе, а на работе – забудьте все, чему учили в институте", - сказал Пойсик.Чтобы стать успешным руководителем, нужно до него дорасти. Оказаться сразу на своем месте и сходу вникнуть в сложнейшую работу - практически невозможно, говорит собеседник.Напомним, что в четверг, 20 января, парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что, благодаря режиму, ЧП правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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