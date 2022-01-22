https://ru.sputnik.md/20220122/poysik-shkolu-zhizni-pravitelstvo-pas-ne-zakanchivalo-48201670.html
Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало
Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало
Экономический эксперт высказывает свое мнение о причинах перманентного экономического кризиса в Молдове.
2022-01-22T08:00+0200
2022-01-22T08:00+0200
2022-01-22T08:57+0200
радио
молдова
кризис
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Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало
Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало
Пенять на внешние факторы как на причины затяжного кризиса в стране удобно, но не совсем честно – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист Михаил Пойсик."Школа жизни – это школа капитанов", пели когда-то в известной песне. Проблема в том, что такую школу жизни члены нового правительства не заканчивали, утверждает экономист."Люди работали в неправительственных организациях, писали отчеты, прочли учебник Самуэльсона "Либеральная экономика", но понятия о реальной экономике не имеют. В этом трагизм. Не зря говорили в вузе – забудьте все, чему учили вас в школе, а на работе – забудьте все, чему учили в институте", - сказал Пойсик.Чтобы стать успешным руководителем, нужно до него дорасти. Оказаться сразу на своем месте и сходу вникнуть в сложнейшую работу - практически невозможно, говорит собеседник.Напомним, что в четверг, 20 января, парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что, благодаря режиму, ЧП правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения.
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молдова, кризис, чп, аудио
Пойсик: "школу жизни" правительство PAS не заканчивало
08:00 22.01.2022 (обновлено: 08:57 22.01.2022)
Экономический эксперт высказывает свое мнение о причинах перманентного экономического кризиса в Молдове.
Пенять на внешние факторы как на причины затяжного кризиса в стране удобно, но не совсем честно – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экономист Михаил Пойсик.
"Проблема связана не столько с внешними условиями, сколько с внутренними. Представьте себе, что вы почитали правила движения и устройства автомобиля. А потом садитесь за руль и едете по городу. То же самое произошло в управлении нашим государством", - заявил эксперт.
"Школа жизни – это школа капитанов", пели когда-то в известной песне. Проблема в том, что такую школу жизни члены нового правительства не заканчивали, утверждает экономист.
"Люди работали в неправительственных организациях, писали отчеты, прочли учебник Самуэльсона "Либеральная экономика", но понятия о реальной экономике не имеют. В этом трагизм. Не зря говорили в вузе – забудьте все, чему учили вас в школе, а на работе – забудьте все, чему учили в институте", - сказал Пойсик.
Чтобы стать успешным руководителем, нужно до него дорасти. Оказаться сразу на своем месте и сходу вникнуть в сложнейшую работу - практически невозможно, говорит собеседник.
"Всегда существовало поэтапное продвижение кадров. И не только в СССР. Вы попадали на производство, росли, вас замечали. Брали в райком партии. Оттуда могли направить в Высшую партийную школу. Назначить заместителем министра. Способности человека как организатора нужно проверять. Не было такого, чтобы человек с улицы, который ничем раньше не руководил, вдруг начинает руководить целыми секторами экономики", - резюмировал экономист.
Напомним, что в четверг, 20 января, парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что, благодаря режиму, ЧП правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения.