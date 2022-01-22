https://ru.sputnik.md/20220122/pozharnye-spasli-pyaterykh-chelovek-v-edintsakh-48236020.html

Пожарные спасли пятерых человек в Единцах

Пожарные спасли пятерых человек в Единцах

Пожарные смогли быстро эвакуировать всех оказавшихся в плену огня и дыма людей и передать их на попечение медицинских работников.

2022-01-22T11:58+0200

2022-01-22T11:58+0200

2022-01-22T11:58+0200

общество

единцы

жилой дом

пожар

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Утром 22 января в жилом доме в Единцах загорелась квартира на четвертом этаже."На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета. Выяснилось, что в квартире, где произошло возгорание, находились два человека. Еще трое жильцов из квартир на верхних этажах не могли покинуть здание из-за сильного задымления на лестничных площадках", - сообщила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РМ.Пожарные смогли быстро эвакуировать всех людей, оказавшихся в плену огня и дыма, и передать их на попечение медицинских работников. Сообщается, что никому из них госпитализация не понадобилась.На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины возгорания выясняются.По информации ГИЧС Молдовы, за минувшие сутки пожарным и спасателям пришлось реагировать на 73 происшествия, случившихся на территории республики.

https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html

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2022

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единцы, жилой дом, пожар