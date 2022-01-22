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Пожарные спасли пятерых человек в Единцах
Пожарные спасли пятерых человек в Единцах
Пожарные смогли быстро эвакуировать всех оказавшихся в плену огня и дыма людей и передать их на попечение медицинских работников.
2022-01-22T11:58+0200
2022-01-22T11:58+0200
общество
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жилой дом
пожар
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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Утром 22 января в жилом доме в Единцах загорелась квартира на четвертом этаже."На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета. Выяснилось, что в квартире, где произошло возгорание, находились два человека. Еще трое жильцов из квартир на верхних этажах не могли покинуть здание из-за сильного задымления на лестничных площадках", - сообщила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РМ.Пожарные смогли быстро эвакуировать всех людей, оказавшихся в плену огня и дыма, и передать их на попечение медицинских работников. Сообщается, что никому из них госпитализация не понадобилась.На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины возгорания выясняются.По информации ГИЧС Молдовы, за минувшие сутки пожарным и спасателям пришлось реагировать на 73 происшествия, случившихся на территории республики.
https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html
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единцы, жилой дом, пожар

Пожарные спасли пятерых человек в Единцах

11:58 22.01.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMСпасатели ликвидировали пожар в Бричанах
Спасатели ликвидировали пожар в Бричанах - Sputnik Молдова, 1920, 22.01.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Никто из пострадавших не нуждается в госпитализации.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Утром 22 января в жилом доме в Единцах загорелась квартира на четвертом этаже.
"На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета. Выяснилось, что в квартире, где произошло возгорание, находились два человека. Еще трое жильцов из квартир на верхних этажах не могли покинуть здание из-за сильного задымления на лестничных площадках", - сообщила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РМ.
Пожарные смогли быстро эвакуировать всех людей, оказавшихся в плену огня и дыма, и передать их на попечение медицинских работников. Сообщается, что никому из них госпитализация не понадобилась.
На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины возгорания выясняются.
По информации ГИЧС Молдовы, за минувшие сутки пожарным и спасателям пришлось реагировать на 73 происшествия, случившихся на территории республики.
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