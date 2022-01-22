https://ru.sputnik.md/20220122/rossia-antirekord-novye-sluchay-covid-19-48239510.html
В России зафиксирован антирекорд новых случаев COVID-19
В России зафиксирован антирекорд новых случаев COVID-19
Новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 зарегистрирован в России - 57 212 случаев
2022-01-22T15:58+0200
2022-01-22T15:58+0200
2022-01-22T15:58+0200
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случаи
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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 зарегистрирован в России - 57 212 случаев, за сутки умер 681 человек, передает РИА Новости.Предыдущий максимум был зарегистрирован 21 января и составил 49 513 новых случаев.За сутки в России госпитализированы 9902 человека с COVID-19, на 8,4% больше, чем накануне (9136), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 января 2022 года, в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах", - говорится в сообщении.Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах России.
https://ru.sputnik.md/20220122/omikron-50-mutatsiy-pervonachalnyy-shtamm-48239019.html
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россия, антирекорд, случаи
В России зафиксирован антирекорд новых случаев COVID-19
Число госпитализированных пациентов выросло на 8,4% за сутки.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik.
Новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 зарегистрирован в России - 57 212 случаев, за сутки умер 681 человек, передает РИА Новости.
Предыдущий максимум был зарегистрирован 21 января и составил 49 513 новых случаев.
За сутки в России госпитализированы 9902 человека с COVID-19, на 8,4% больше, чем накануне (9136), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 22 января 2022 года, в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах", - говорится в сообщении.
Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах России.