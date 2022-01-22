https://ru.sputnik.md/20220122/rossia-proveryat-obosnovannost-stoimosti-ptsr-test-covid-48234141.html

В России проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID

В России проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID

Премьер-министр России поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

2022-01-22T10:56+0200

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на сайте кабмина.Российские власти приступают к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, передает РИА Новости.На сайте кабмина сообщается, что документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль."Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля", - говорится в сообщении.

https://ru.sputnik.md/20220121/stali-izvestny-simptomy-omikrona-skhozhie-s-rotavirusom-48227259.html

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проверка, стоимость, тест