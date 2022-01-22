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В России проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID
В России проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID
Премьер-министр России поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19
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коронавирус
проверка
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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на сайте кабмина.Российские власти приступают к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, передает РИА Новости.На сайте кабмина сообщается, что документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль."Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля", - говорится в сообщении.
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проверка, стоимость, тест

В России проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID

10:56 22.01.2022 (обновлено: 11:02 22.01.2022)
© Sputnik / Alexeï Maïchev / Перейти в фотобанкDépistage de Covid-19 (archive photo)
Dépistage de Covid-19 (archive photo) - Sputnik Молдова, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Alexeï Maïchev
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Проверка завершится 1 февраля.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

Российские власти приступают к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, передает РИА Новости.

На сайте кабмина сообщается, что документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

"Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля", - говорится в сообщении.
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 21.01.2022
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