Коронавирус
В России проверят обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID
10:56 22.01.2022 (обновлено: 11:02 22.01.2022)
© Sputnik / Alexeï Maïchev/
Проверка завершится 1 февраля.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
Российские власти приступают к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, передает РИА Новости.
На сайте кабмина сообщается, что документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
"Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля", - говорится в сообщении.
Российские власти приступают к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в стране штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, передает РИА Новости.
На сайте кабмина сообщается, что документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
"Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля", - говорится в сообщении.