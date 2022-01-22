Самые впечатляющие кадры недели

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Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области. Накануне на Калининградскую область обрушился шторм, из-за сильного ветра волны со дна моря поднимают янтарь. Специальными сачками ловцы достают ценный камень из моря.