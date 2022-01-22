Самые впечатляющие кадры недели

Мужчина едет на лошади через костер в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания. Традиция, которой сотни лет, призвана очистить и защитить животное в наступающем году.
Мужчина едет на лошади через костер в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания. Традиция, которой сотни лет, призвана очистить и защитить животное в наступающем году.
Верующие-синтоисты храма Канда Медзин принимают ванну с холодной водой, чтобы очистить свою душу и тело во время новогоднего ритуала в Токио.
Верующие-синтоисты храма Канда Медзин принимают ванну с холодной водой, чтобы очистить свою душу и тело во время новогоднего ритуала в Токио.
Люди стоят рядом с Башней Святого Михаила, наблюдая, как полная луна, иногда известная как "Волчья луна", восходит за Гластонбери-Тор в Гластонбери, Великобритания.
Люди стоят рядом с Башней Святого Михаила, наблюдая, как полная луна, иногда известная как "Волчья луна", восходит за Гластонбери-Тор в Гластонбери, Великобритания.
Протестующий держит сигнальную ракету во время марша "Убить Билла" в национальный день действий в Лондоне.
Протестующий держит сигнальную ракету во время марша "Убить Билла" в национальный день действий в Лондоне.
Кадр, снятый японским спутником Himawari-8 и опубликованный Национальным институтом информации и коммуникаций (Япония) 15 января 2022 года, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.
Кадр, снятый японским спутником Himawari-8 и опубликованный Национальным институтом информации и коммуникаций (Япония) 15 января 2022 года, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.
Президент США Джо Байден кладет пакет с морковью в ящик организации по оказанию помощи голодающим в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
Президент США Джо Байден кладет пакет с морковью в ящик организации по оказанию помощи голодающим в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
Артист в защитной маске танцует во время репетиции предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия.
Артист в защитной маске танцует во время репетиции предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия.
Палестинский муниципальный работник помогает ученикам школы перейти затопленную улицу во время сильного дождя в городе Газа.
Палестинский муниципальный работник помогает ученикам школы перейти затопленную улицу во время сильного дождя в городе Газа.
Представители СМИ фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юридической команды сербского теннисиста Новака Джоковича в сопровождении полиции в Мельбурне.
Представители СМИ фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юридической команды сербского теннисиста Новака Джоковича в сопровождении полиции в Мельбурне.
Человек несет предметы, собранные с железнодорожных путей, пока локомотив Union Pacific проезжает по участку железнодорожных путей, усеянному тысячами открытых коробок, украденных из грузовых транспортных контейнеров, на которые нападают воры, когда поезда останавливаются в центре Лос-Анджелеса.
Человек несет предметы, собранные с железнодорожных путей, пока локомотив Union Pacific проезжает по участку железнодорожных путей, усеянному тысячами открытых коробок, украденных из грузовых транспортных контейнеров, на которые нападают воры, когда поезда останавливаются в центре Лос-Анджелеса.
Модели представляют работы Гусмана во время показа мод We Love Flamenco в Севилье, Испания.
Модели представляют работы Гусмана во время показа мод We Love Flamenco в Севилье, Испания.
Посетители в традиционной одежде ханбок идут по территории дворца Кенбоккун после снегопада в Сеуле.
Посетители в традиционной одежде ханбок идут по территории дворца Кенбоккун после снегопада в Сеуле.
Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват или "Новый год деревьев".
Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват или "Новый год деревьев".
Виктория Хант исполняет "Оттепель" на вершине "айсберга", подвешенного над Сиднейской гаванью в рамках Сиднейского фестиваля 2022.
Виктория Хант исполняет "Оттепель" на вершине "айсберга", подвешенного над Сиднейской гаванью в рамках Сиднейского фестиваля 2022.
Мисс Родео Королева Джеки Скарри встает после аварии на глазах у коллеги-участника на трассе слалома во время 47-го ежегодного ковбойского спуска 17 января 2022 года на горнолыжном курорте Стимбот в Стимбоут-Спрингс, штат Колорадо.
Мисс Родео Королева Джеки Скарри встает после аварии на глазах у коллеги-участника на трассе слалома во время 47-го ежегодного ковбойского спуска 17 января 2022 года на горнолыжном курорте Стимбот в Стимбоут-Спрингс, штат Колорадо.
Пара целуется во время посещения инсталляции Криса Бердена "Городской свет" в Художественном музее округа Лос-Анджелес.
Пара целуется во время посещения инсталляции Криса Бердена "Городской свет" в Художественном музее округа Лос-Анджелес.
Женщина смотрит на руины палестинского дома, снесенного муниципалитетом Иерусалима в районе Шейх-Джарра.
Женщина смотрит на руины палестинского дома, снесенного муниципалитетом Иерусалима в районе Шейх-Джарра.
Эфиопские православные верующие окропляются водой на территории бани Фасилидес во время празднования Тимката.
Эфиопские православные верующие окропляются водой на территории бани Фасилидес во время празднования Тимката.
Модель представляет творение из коллекции Remembranzas y Colores мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.
Модель представляет творение из коллекции Remembranzas y Colores мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.
Шоу, посвященное 25-летию Цирка ужасов.
Клиентаа стригут в концертном зале, так как музеи и концертные залы протестуют против правительственных правил, позволяющих вновь открывать парикмахерские.
Клиентаа стригут в концертном зале, так как музеи и концертные залы протестуют против правительственных правил, позволяющих вновь открывать парикмахерские.
Ребенок играет с красным шарфом возле украшения для зимних Олимпийских игр в Пекине.
Ребенок играет с красным шарфом возле украшения для зимних Олимпийских игр в Пекине.
Слоны гуляют в приюте Пиннавала.
Слоны гуляют в приюте Пиннавала.
10-летняя Сания играет с собакой по кличке Дугу, сидя на окне своего семейного дома в Карачи, Пакистан.
10-летняя Сания играет с собакой по кличке Дугу, сидя на окне своего семейного дома в Карачи, Пакистан.