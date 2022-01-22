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Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
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Самые впечатляющие кадры недели
Самые впечатляющие кадры недели
Самые впечатляющие кадры недели
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фото, фото

Самые впечатляющие кадры недели

19:29 22.01.2022 (обновлено: 19:30 22.01.2022)
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Огненный всадник, опасные трюки, вид из космоса - каждый увидит в фотоленте Sputnik что-то интересное для себя.
© Sputnik / Alexander Patrin / Перейти в фотобанкУчастницы клуба моржей во время зарядки в Кемерове.
Участницы клуба моржей во время зарядки в Кемерове - Sputnik Молдова
1/27
© Sputnik / Alexander Patrin
/
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Участницы клуба моржей во время зарядки в Кемерове.
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Перейти в фотобанк

Мужчина едет на лошади через костер в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания. Традиция, которой сотни лет, призвана очистить и защитить животное в наступающем году.

Мужчина едет на лошади через костер в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания. Традиция, которой сотни лет, призвана очистить и защитить животное в наступающем году. - Sputnik Молдова
2/27
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
/
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Мужчина едет на лошади через костер в Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания. Традиция, которой сотни лет, призвана очистить и защитить животное в наступающем году.

© AFP 2021 / Philip Fong

Верующие-синтоисты храма Канда Медзин принимают ванну с холодной водой, чтобы очистить свою душу и тело во время новогоднего ритуала в Токио.

Верующие-синтоисты храма Канда Медзин принимают ванну с холодной водой, чтобы очистить свою душу и тело во время новогоднего ритуала в Токио. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Philip Fong

Верующие-синтоисты храма Канда Медзин принимают ванну с холодной водой, чтобы очистить свою душу и тело во время новогоднего ритуала в Токио.

© REUTERS / Toby Melville

Люди стоят рядом с Башней Святого Михаила, наблюдая, как полная луна, иногда известная как "Волчья луна", восходит за Гластонбери-Тор в Гластонбери, Великобритания.

Люди стоят рядом с Башней Святого Михаила, наблюдая, как полная луна, иногда известная как &quot;Волчья луна&quot;, восходит за Гластонбери-Тор в Гластонбери, Великобритания. - Sputnik Молдова
4/27
© REUTERS / Toby Melville

Люди стоят рядом с Башней Святого Михаила, наблюдая, как полная луна, иногда известная как "Волчья луна", восходит за Гластонбери-Тор в Гластонбери, Великобритания.

© AP Photo / Alberto Pezzali

Протестующий держит сигнальную ракету во время марша "Убить Билла" в национальный день действий в Лондоне.

Протестующий держит сигнальную ракету во время марша &quot;Убить Билла&quot; в национальный день действий в Лондоне. - Sputnik Молдова
5/27
© AP Photo / Alberto Pezzali

Протестующий держит сигнальную ракету во время марша "Убить Билла" в национальный день действий в Лондоне.

© AFP 2021 / National Institute of information and communication (Japan)

Кадр, снятый японским спутником Himawari-8 и опубликованный Национальным институтом информации и коммуникаций (Япония) 15 января 2022 года, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.

Кадр, снятый японским спутником Himawari-8 и опубликованный Национальным институтом информации и коммуникаций (Япония) 15 января 2022 года, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге. - Sputnik Молдова
6/27
© AFP 2021 / National Institute of information and communication (Japan)

Кадр, снятый японским спутником Himawari-8 и опубликованный Национальным институтом информации и коммуникаций (Япония) 15 января 2022 года, показывает извержение вулкана, спровоцировавшее цунами в Тонге.

© REUTERS / Joshua Roberts

Президент США Джо Байден кладет пакет с морковью в ящик организации по оказанию помощи голодающим в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

Президент США Джо Байден кладет пакет с морковью в ящик организации по оказанию помощи голодающим в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. - Sputnik Молдова
7/27
© REUTERS / Joshua Roberts

Президент США Джо Байден кладет пакет с морковью в ящик организации по оказанию помощи голодающим в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

© AP Photo / Manish Swarup

Артист в защитной маске танцует во время репетиции предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия.

Артист в защитной маске танцует во время репетиции предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия. - Sputnik Молдова
8/27
© AP Photo / Manish Swarup

Артист в защитной маске танцует во время репетиции предстоящего парада в честь Дня Республики в Нью-Дели, Индия.

© AFP 2021 / Mahmud Hams

Палестинский муниципальный работник помогает ученикам школы перейти затопленную улицу во время сильного дождя в городе Газа.

Палестинский муниципальный работник помогает ученикам школы перейти затопленную улицу во время сильного дождя в городе Газа. - Sputnik Молдова
9/27
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Палестинский муниципальный работник помогает ученикам школы перейти затопленную улицу во время сильного дождя в городе Газа.

© REUTERS / Loren Elliott

Представители СМИ фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юридической команды сербского теннисиста Новака Джоковича в сопровождении полиции в Мельбурне.

Представители СМИ фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юридической команды сербского теннисиста Новака Джоковича в сопровождении полиции в Мельбурне. - Sputnik Молдова
10/27
© REUTERS / Loren Elliott

Представители СМИ фотографируют неизвестного мужчину, выезжающего с автостоянки у офиса юридической команды сербского теннисиста Новака Джоковича в сопровождении полиции в Мельбурне.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Человек несет предметы, собранные с железнодорожных путей, пока локомотив Union Pacific проезжает по участку железнодорожных путей, усеянному тысячами открытых коробок, украденных из грузовых транспортных контейнеров, на которые нападают воры, когда поезда останавливаются в центре Лос-Анджелеса.

Человек несет предметы, собранные с железнодорожных путей, пока локомотив Union Pacific проезжает по участку железнодорожных путей, усеянному тысячами открытых коробок, украденных из грузовых транспортных контейнеров, на которые нападают воры, когда поезда останавливаются в центре Лос-Анджелеса. - Sputnik Молдова
11/27
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Человек несет предметы, собранные с железнодорожных путей, пока локомотив Union Pacific проезжает по участку железнодорожных путей, усеянному тысячами открытых коробок, украденных из грузовых транспортных контейнеров, на которые нападают воры, когда поезда останавливаются в центре Лос-Анджелеса.

© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модели представляют работы Гусмана во время показа мод We Love Flamenco в Севилье, Испания.

Модели представляют работы Гусмана во время показа мод We Love Flamenco в Севилье, Испания. - Sputnik Молдова
12/27
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Модели представляют работы Гусмана во время показа мод We Love Flamenco в Севилье, Испания.

© AFP 2021 / Anthony Wallace

Посетители в традиционной одежде ханбок идут по территории дворца Кенбоккун после снегопада в Сеуле.

Посетители в традиционной одежде ханбок идут по территории дворца Кенбоккун после снегопада в Сеуле. - Sputnik Молдова
13/27
© AFP 2021 / Anthony Wallace

Посетители в традиционной одежде ханбок идут по территории дворца Кенбоккун после снегопада в Сеуле.

© AP Photo / Ariel Schalit

Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват или "Новый год деревьев".

Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват или &quot;Новый год деревьев&quot;. - Sputnik Молдова
14/27
© AP Photo / Ariel Schalit

Ультраортодоксальные евреи из хасидской династии Садигура отмечают еврейский праздник Ту би-Шват или "Новый год деревьев".

© AFP 2021 / David Gray

Виктория Хант исполняет "Оттепель" на вершине "айсберга", подвешенного над Сиднейской гаванью в рамках Сиднейского фестиваля 2022.

Виктория Хант исполняет &quot;Оттепель&quot; на вершине &quot;айсберга&quot;, подвешенного над Сиднейской гаванью в рамках Сиднейского фестиваля 2022. - Sputnik Молдова
15/27
© AFP 2021 / David Gray

Виктория Хант исполняет "Оттепель" на вершине "айсберга", подвешенного над Сиднейской гаванью в рамках Сиднейского фестиваля 2022.

© AFP 2021 / Jason Connolly

Мисс Родео Королева Джеки Скарри встает после аварии на глазах у коллеги-участника на трассе слалома во время 47-го ежегодного ковбойского спуска 17 января 2022 года на горнолыжном курорте Стимбот в Стимбоут-Спрингс, штат Колорадо.

Мисс Родео Королева Джеки Скарри встает после аварии на глазах у коллеги-участника на трассе слалома во время 47-го ежегодного ковбойского спуска 17 января 2022 года на горнолыжном курорте Стимбот в Стимбоут-Спрингс, штат Колорадо. - Sputnik Молдова
16/27
© AFP 2021 / Jason Connolly

Мисс Родео Королева Джеки Скарри встает после аварии на глазах у коллеги-участника на трассе слалома во время 47-го ежегодного ковбойского спуска 17 января 2022 года на горнолыжном курорте Стимбот в Стимбоут-Спрингс, штат Колорадо.

© AP Photo / Jae C. Hong

Пара целуется во время посещения инсталляции Криса Бердена "Городской свет" в Художественном музее округа Лос-Анджелес.

Пара целуется во время посещения инсталляции Криса Бердена &quot;Городской свет&quot; в Художественном музее округа Лос-Анджелес. - Sputnik Молдова
17/27
© AP Photo / Jae C. Hong

Пара целуется во время посещения инсталляции Криса Бердена "Городской свет" в Художественном музее округа Лос-Анджелес.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Женщина смотрит на руины палестинского дома, снесенного муниципалитетом Иерусалима в районе Шейх-Джарра.

Женщина смотрит на руины палестинского дома, снесенного муниципалитетом Иерусалима в районе Шейх-Джарра. - Sputnik Молдова
18/27
© AP Photo / Mahmoud Illean

Женщина смотрит на руины палестинского дома, снесенного муниципалитетом Иерусалима в районе Шейх-Джарра.

© AFP 2021 / Eduardo Soteras

Эфиопские православные верующие окропляются водой на территории бани Фасилидес во время празднования Тимката.

Эфиопские православные верующие окропляются водой на территории бани Фасилидес во время празднования Тимката. - Sputnik Молдова
19/27
© AFP 2021 / Eduardo Soteras

Эфиопские православные верующие окропляются водой на территории бани Фасилидес во время празднования Тимката.

© AFP 2021 / Ulises Ruiz

Модель представляет творение из коллекции Remembranzas y Colores мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.

Модель представляет творение из коллекции Remembranzas y Colores мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды. - Sputnik Молдова
20/27
© AFP 2021 / Ulises Ruiz

Модель представляет творение из коллекции Remembranzas y Colores мексиканского дизайнера Карлоса Пинеды.

© REUTERS / Lee Smith

Шоу, посвященное 25-летию Цирка ужасов.

Шоу, посвященное 25-летию Цирка ужасов. - Sputnik Молдова
21/27
© REUTERS / Lee Smith

Шоу, посвященное 25-летию Цирка ужасов.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Клиентаа стригут в концертном зале, так как музеи и концертные залы протестуют против правительственных правил, позволяющих вновь открывать парикмахерские.

Клиентаа стригут в концертном зале, так как музеи и концертные залы протестуют против правительственных правил, позволяющих вновь открывать парикмахерские. - Sputnik Молдова
22/27
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Клиентаа стригут в концертном зале, так как музеи и концертные залы протестуют против правительственных правил, позволяющих вновь открывать парикмахерские.

© AP Photo / Ng Han Guan

Ребенок играет с красным шарфом возле украшения для зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ребенок играет с красным шарфом возле украшения для зимних Олимпийских игр в Пекине. - Sputnik Молдова
23/27
© AP Photo / Ng Han Guan

Ребенок играет с красным шарфом возле украшения для зимних Олимпийских игр в Пекине.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

Слоны гуляют в приюте Пиннавала.

Слоны гуляют в приюте Пиннавала. - Sputnik Молдова
24/27
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

Слоны гуляют в приюте Пиннавала.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкЛовцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области. Накануне на Калининградскую область обрушился шторм, из-за сильного ветра волны со дна моря поднимают янтарь. Специальными сачками ловцы достают ценный камень из моря.
Сбор янтаря на побережье Балтийского моря - Sputnik Молдова
25/27
© Sputnik / Mikhail Golenkov
/
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Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области. Накануне на Калининградскую область обрушился шторм, из-за сильного ветра волны со дна моря поднимают янтарь. Специальными сачками ловцы достают ценный камень из моря.
© REUTERS / Akhtar Soomro

10-летняя Сания играет с собакой по кличке Дугу, сидя на окне своего семейного дома в Карачи, Пакистан.

10-летняя Сания играет с собакой по кличке Дугу, сидя на окне своего семейного дома в Карачи, Пакистан. - Sputnik Молдова
26/27
© REUTERS / Akhtar Soomro

10-летняя Сания играет с собакой по кличке Дугу, сидя на окне своего семейного дома в Карачи, Пакистан.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУчастники крещенских купаний в парке "Строгино" в Москве.
Участники крещенских купаний в парке Строгино в Москве - Sputnik Молдова
27/27
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Участники крещенских купаний в парке "Строгино" в Москве.
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