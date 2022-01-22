https://ru.sputnik.md/20220122/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-slabyy-sneg-48226826.html
Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег
Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег
Самый точный прогноз погоды на 21, 22, 23 января - Gismeteo
2022-01-22T07:00+0200
2022-01-22T07:00+0200
2022-01-22T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем местами слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 января: днем – от –1 до +1, ночью – от –6 до –4 градусов.В воскресенье, 23 января в Молдове заметно похолодает, днем ожидается до –5 градусов, ночью до -8. С началом следующей недели температура опустится еще ниже. Возможны небольшие снегопады. Праздники и народные приметыВ православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег
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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, днем местами слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 января: днем – от –1 до +1, ночью – от –6 до –4 градусов.
В воскресенье, 23 января в Молдове заметно похолодает, днем ожидается до –5 градусов, ночью до -8. С началом следующей недели температура опустится еще ниже. Возможны небольшие снегопады.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.
Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.
Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.