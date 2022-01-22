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Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег
Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег
Самый точный прогноз погоды на 21, 22, 23 января - Gismeteo
2022-01-22T07:00+0200
2022-01-22T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем местами слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 января: днем – от –1 до +1, ночью – от –6 до –4 градусов.В воскресенье, 23 января в Молдове заметно похолодает, днем ожидается до –5 градусов, ночью до -8. С началом следующей недели температура опустится еще ниже. Возможны небольшие снегопады. Праздники и народные приметыВ православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег

07:00 22.01.2022
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Дворовая собака в городе Тара Омской области в сильный мороз - Sputnik Молдова, 1920, 22.01.2022
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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, днем местами слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 января: днем – от –1 до +1, ночью – от –6 до –4 градусов.
В воскресенье, 23 января в Молдове заметно похолодает, днем ожидается до –5 градусов, ночью до -8. С началом следующей недели температура опустится еще ниже. Возможны небольшие снегопады.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.
Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.
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