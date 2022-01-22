https://ru.sputnik.md/20220122/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-slabyy-sneg-48226826.html

Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег

Самый точный прогноз погоды: похолодание и слабый снег

Самый точный прогноз погоды на 21, 22, 23 января - Gismeteo

2022-01-22T07:00+0200

2022-01-22T07:00+0200

2022-01-22T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем местами слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 22 января: днем – от –1 до +1, ночью – от –6 до –4 градусов.В воскресенье, 23 января в Молдове заметно похолодает, днем ожидается до –5 градусов, ночью до -8. С началом следующей недели температура опустится еще ниже. Возможны небольшие снегопады. Праздники и народные приметыВ православной церкви 22 января почитают память святителя Филиппа Московского.Люди верили, если в этот день установится ясная погода, значит, год будет урожайным и благополучным.Если человек родился 22 января, то он будет хорошим миротворцем, а в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды