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Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
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https://ru.sputnik.md/20220122/turisticheskiy-trolleybus-vozvraschaetsya-k-obychnomu-grafiku-raboty-48225696.html
Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы
Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы
Кишиневский туристический троллейбус для детей в новогодние праздники работал по праздничному графику.
2022-01-22T07:30+0200
2022-01-22T08:54+0200
троллейбус
туризм
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Новогодний маршрут туристического троллейбуса в Кишиневе возвращается к обычному графику работы. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.Движение троллейбуса будет организовано следующим образом:Отправной точкой туристического троллейбуса является Триумфальная арка.Посадка в транспортную единицу будет разрешена в пределах 22 мест, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.Стоимость проезда на туристическом троллейбусе – 30 леев.
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Евгений Чебан
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троллейбус, туризм, в молдове

Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы

07:30 22.01.2022 (обновлено: 08:54 22.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневский туристический троллейбус для детей в новогодние праздники работал по праздничному графику.
КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Новогодний маршрут туристического троллейбуса в Кишиневе возвращается к обычному графику работы. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.
Движение троллейбуса будет организовано следующим образом:
Маршрут I: 12:00 (аудиогид на русском языке)
Маршрут II: 14:00 (аудиогид на английском языке)
Маршрут III: 16:00 (аудиогид на госязыке)
Отправной точкой туристического троллейбуса является Триумфальная арка.
Посадка в транспортную единицу будет разрешена в пределах 22 мест, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.
Стоимость проезда на туристическом троллейбусе – 30 леев.
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