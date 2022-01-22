https://ru.sputnik.md/20220122/turisticheskiy-trolleybus-vozvraschaetsya-k-obychnomu-grafiku-raboty-48225696.html

Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы

Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы

Кишиневский туристический троллейбус для детей в новогодние праздники работал по праздничному графику.

2022-01-22T07:30+0200

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троллейбус

туризм

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Новогодний маршрут туристического троллейбуса в Кишиневе возвращается к обычному графику работы. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.Движение троллейбуса будет организовано следующим образом:Отправной точкой туристического троллейбуса является Триумфальная арка.Посадка в транспортную единицу будет разрешена в пределах 22 мест, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.Стоимость проезда на туристическом троллейбусе – 30 леев.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

троллейбус, туризм, в молдове