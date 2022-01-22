https://ru.sputnik.md/20220122/turisticheskiy-trolleybus-vozvraschaetsya-k-obychnomu-grafiku-raboty-48225696.html
Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы
Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы
Кишиневский туристический троллейбус для детей в новогодние праздники работал по праздничному графику.
2022-01-22T07:30+0200
2022-01-22T07:30+0200
2022-01-22T08:54+0200
троллейбус
туризм
новости кишинева
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b826df860ec927fb67db22d5c7c601.jpg
КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Новогодний маршрут туристического троллейбуса в Кишиневе возвращается к обычному графику работы. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.Движение троллейбуса будет организовано следующим образом:Отправной точкой туристического троллейбуса является Триумфальная арка.Посадка в транспортную единицу будет разрешена в пределах 22 мест, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.Стоимость проезда на туристическом троллейбусе – 30 леев.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c848931ee7657ca8f579d884df3bb711.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
троллейбус, туризм, в молдове
Туристический троллейбус возвращается к обычному графику работы
07:30 22.01.2022 (обновлено: 08:54 22.01.2022)
Кишиневский туристический троллейбус для детей в новогодние праздники работал по праздничному графику.
КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Новогодний маршрут туристического троллейбуса в Кишиневе возвращается к обычному графику работы. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинева.
Движение троллейбуса будет организовано следующим образом:
Маршрут I: 12:00 (аудиогид на русском языке)
Маршрут II: 14:00 (аудиогид на английском языке)
Маршрут III: 16:00 (аудиогид на госязыке)
Отправной точкой туристического троллейбуса является Триумфальная арка.
Посадка в транспортную единицу будет разрешена в пределах 22 мест, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.
Стоимость проезда на туристическом троллейбусе – 30 леев.