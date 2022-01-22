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Украина получила очередную военную помощь из США
Украина получила очередную военную помощь из США
На Украину прибыла первая партия новой военной помощи от США
2022-01-22T09:17+0200
2022-01-22T09:17+0200
в мире
украина
сша
военная помощь
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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. На Украину прибыла первая партия новой военной помощи от США, заявило американское посольство в Киеве в своем Twitter, передает РИА Новости."Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент (США Джо) Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины", - говорится в сообщении.Ранее представитель госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-blinkenom-rossiya-nikogda-ne-ugrozhala-ukraina-48213721.html
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в мире, украина, сша, военная помощь

Украина получила очередную военную помощь из США

09:17 22.01.2022
© Photo : Twitter / U.S. Embassy KyivУкраина получила очередную военную помощь из США
Украина получила очередную военную помощь из США - Sputnik Молдова, 1920, 22.01.2022
© Photo : Twitter / U.S. Embassy Kyiv
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Партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения.
КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. На Украину прибыла первая партия новой военной помощи от США, заявило американское посольство в Киеве в своем Twitter, передает РИА Новости.

"Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент (США Джо) Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины", - говорится в сообщении.
Ранее представитель госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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