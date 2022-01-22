https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html

В Молдове вступили в силу жесткие антиковидные ограничения

В Молдове вступили в силу жесткие антиковидные ограничения

Учебные заведения переведены на онлайн-обучение, запрещены массовые частные мероприятия, почти везде требуется ковид-сертификат.

2022-01-22T11:22+0200

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2022-01-22T11:30+0200

коронавирус

в молдове

ограничения

режим чп

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КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. В субботу, 22 января, вступили в силу новые ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Меры связаны с резким ростом числа заражений коронавирусом в Молдове и быстрым распространением штамма "омикрон".Ограничения будут действовать как минимум до четвертого февраля.Так, лицам старше 18-ти лет доступ во все закрытые общественные помещения разрешен только при предъявлении ковид-сертификата. Без сертификата о вакцинации можно входить в продовольственные магазины, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены, аптеки, в медицинские и прививочные пункты, банки и их подразделения, небанковские кредитные организации, почтовые отделения, отделения операторов коммунальных услуг, страховые компании, структурные подразделения операторов электронных коммуникаций, пункты обмена валюты, на АЗС, автовокзалы и железнодорожные вокзалы.С понедельника, 24 января, на онлайн-обучение перейдут образовательные учреждения республики. Профессиональные и высшие учебные заведения будут функционировать онлайн до 20 февраля, за исключением Государственного университета медицины и фармакологии им. Н.Тестемицану, который будет работать в смешанном режиме. Научные встречи, конференции, семинары, встречи или другие профессиональные мероприятия также будут проводиться онлайн.Внеклассные занятия для учеников начальной школы, а также учащихся 5-8 классов переводятся на "удаленку". Очных внеклассных занятий не будет также во внешкольных образовательных и творческих центрах для детей и молодежи.Спортивным и фитнес-клубам комиссией предписано организовать работу с таким расчетом, чтобы на каждого посетителя приходилось не менее семи квадратных метров свободного пространства. При этом все клиенты спортивных заведений в обязательном порядке должны иметь при себе сертификат COVID-19.Мероприятия в театрах, кинотеатрах и концертных залах будут проходить при условии заполненности залов наполовину, с обязательным предъявлением посетителями ковид-сертификатов. Аналогичные правила применяются и к проведению спортивных мероприятий.Запрещено проведение любых частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминки и т.д.). Полностью прекращается деятельность зон отдыха и парков развлечений, а также работа ночных клубов и танцевальных площадок.Напомним, ковид-сертификат - это:

https://ru.sputnik.md/20220119/reshenie-komissii-v-kishineve-vvedeny-novye-antikovidnye-ogranicheniya-48158066.html

https://ru.sputnik.md/20220121/antikovidnaya-mera-ekonomiya-gagauzii-protiv-onlayn-obucheniya-48225500.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, ограничения, режим чп