https://ru.sputnik.md/20220122/vashington-poprosil-rf-ne-publikovat-otvet-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti---smi-48233938.html

Вашингтон попросил РФ не публиковать ответ США по гарантиям безопасности - СМИ

Вашингтон попросил РФ не публиковать ответ США по гарантиям безопасности - СМИ

Американская сторона попросила российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности

2022-01-22T09:52+0200

2022-01-22T09:52+0200

2022-01-22T10:32+0200

россия

сша

ответ

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1370/48/13704829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_697a49fcab4541ddc44ea24ff39f242a.jpg

КИШИНЕВ, 22 янв– Sputnik. Американская сторона попросила российских коллег не публиковать письменный ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реакция в письменной форме на российские инициативы будет представлена на следующей неделе и выразила надежду на то, что за этим последует еще одна встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.Однако должностное лицо из госдепартамента признало, что Москва может принять решение опубликовать документ.Согласно газете, ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация президента США Джо Байдена считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент РФ Владимир Путин, "имеет смысл"."Если это (отправка ответа) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам", - приводит издание слова второго источника из Белого дома.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ru.sputnik.md/20220114/est-li-vykhod-iz-tupika-otnosheniy-rossii-i-nato-47995739.html

россия

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сша, ответ, безопасность