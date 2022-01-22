https://ru.sputnik.md/20220122/voennyy-kishinev-1943---neizvestnye-foto-48217274.html

Военный Кишинев 1943-го - неизвестные фото

Военный Кишинев 1943-го - неизвестные фото

Какие разрушения были в молдавской столице весной 1943 года в разгар войны и как выглядели ее жители.

2022-01-22T14:42+0200

2022-01-22T14:42+0200

2022-01-22T14:51+0200

кишинев

война

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Какие разрушения были в молдавской столице весной 1943 года в разгар войны и как выглядели ее жители?В интернете недавно всплыли "новые" фотографии старого Кишинева. Причем, вероятно, в самый трагичный момент его истории – дата снимков точно известна – 5 марта 1943 года. Сделаны они в районе нынешнего Центрального рынка, собственно, в то время он там уже располагался.Все фотографии сделаны в периметре нынешних улиц Штефана чел Маре, Тигана и Александру чел Бун.Можно ли угадать, что это Кишинев, не зная об этом? На мой взгляд, сложно. Хотя настоящие эксперты и любители истории могли бы это сделать.Разве что, зная датировку фотографий и видя вывески на румынском, можно понять, что это не территория нынешней Румынии, которая на тот момент не подверглась каким-либо разрушениям.Жители военного Кишинева выглядят, скажем прямо, небогато. Многие в обносках, некоторые босиком. Это, увы, уже не те горожане, которые сидели в открытых кафе еще 5-10 лет назад до фотосъемки. Война делает богаче совсем небольшое количество людей. Остальные впадают в нищету, если, конечно, вообще остаются в живых.Стоит отметить, что боевые действия на территории Бессарабии шли за два года до съемок. И ни о каком восстановлении города речи, как видим, не шло. Румынской администрации явно было не до этого. Все для фронта? Или уже пришло понимание, что война проиграна?И еще. Для осознания масштабов разрушения Кишинева после 1941 года этих фотографий, конечно же, недостаточно. Согласно румынским документам, по данным расследования по распоряжению Антонеску, ситуация была такой - 1906 зданий муниципия были в пригодном для проживания состоянии, 359 - разрушены, 70 - в плохом состоянии. 1941 и 1944 – это года, которые почти полностью стерли старый город с лица земли. Наступающие и обороняющиеся дважды с ожесточением вели бои, при которых о сохранности города, разумеется, никто не думает. Кишинев, построенный после августа 1944 года, – это уже совсем другой город. И другая история.В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

https://ru.sputnik.md/20211014/kishinev-istoricheskiy-i-ischezayushchiy-puteshestviye-po-staromu-gorodu-45498865.html

кишинев

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2022

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кишинев, война