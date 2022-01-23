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Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море
Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море
На борту загоревшегося танкера находится более 700 тонн мазута. 23.01.2022, Sputnik Молдова
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черное море
танкер
пожар
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов, экипаж эвакуирован на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.После пожара на танкере в акватории Черного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская."По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ru.sputnik.md/20211213/britanskoe-i-datskoe-suda-perevernulis-v-baltiyskom-more-est-utechka-topliva-47186885.html
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черное море, танкер, пожар

Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море

10:15 23.01.2022 (обновлено: 10:40 23.01.2022)
© REUTERS / Hani AmaraЗадержанный в Триполи танкер под российским флагом
Задержанный в Триполи танкер под российским флагом - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Hani Amara
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На борту загоревшегося танкера находится более 700 тонн мазута.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов, экипаж эвакуирован на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута. Пострадавших нет, экипаж семь человек (граждане РФ) эвакуированы на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.
После пожара на танкере в акватории Черного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская.

"По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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