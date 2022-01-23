https://ru.sputnik.md/20220123/buksir-moldavskii-flag-spas-ekipazh-zagorevshegosya-tanker-chernoe-more-48245833.html

Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море

Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море

На борту загоревшегося танкера находится более 700 тонн мазута. 23.01.2022, Sputnik Молдова

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черное море

танкер

пожар

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов, экипаж эвакуирован на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.После пожара на танкере в акватории Черного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская."По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ru.sputnik.md/20211213/britanskoe-i-datskoe-suda-perevernulis-v-baltiyskom-more-est-utechka-topliva-47186885.html

черное море

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черное море, танкер, пожар