https://ru.sputnik.md/20220123/buksir-moldavskii-flag-spas-ekipazh-zagorevshegosya-tanker-chernoe-more-48245833.html
Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море
Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море
На борту загоревшегося танкера находится более 700 тонн мазута. 23.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-23T10:15+0200
2022-01-23T10:15+0200
2022-01-23T10:40+0200
черное море
танкер
пожар
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов, экипаж эвакуирован на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.После пожара на танкере в акватории Черного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская."По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ru.sputnik.md/20211213/britanskoe-i-datskoe-suda-perevernulis-v-baltiyskom-more-est-utechka-topliva-47186885.html
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черное море, танкер, пожар
Буксир под молдавским флагом спас экипаж с загоревшегося танкера в Черном море
10:15 23.01.2022 (обновлено: 10:40 23.01.2022)
На борту загоревшегося танкера находится более 700 тонн мазута.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik.
В Черном море загорелся танкер под флагом Коморских островов, экипаж эвакуирован на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы, сообщили РИА Новости
в экстренных службах.
"В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута. Пострадавших нет, экипаж семь человек (граждане РФ) эвакуированы на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.
После пожара на танкере в акватории Черного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская.
"По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.